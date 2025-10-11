לקראת ביקורו של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, ביום שני קיימה רשות שדות התעופה היערכות רחבה בהשתתפות כלל הגורמים המקצועיים, המבצעיים והביטחוניים הפועלים בנמל התעופה בן גוריון.

ההיערכות כוללת תיאום בין-ארגוני מקיף, היערכות ביטחונית ולוגיסטית לקראת נחיתת המטוס הנשיאותי וביקור המשלחת האמריקאית.

בשל סידורי האבטחה, צפויים שיבושי תנועה נרחבים בצירים המובילים לנתב”ג, החל מהשעה 06:00 בבוקר ועד השעה 14:00 אחר הצהריים.

רשות שדות התעופה ממליצה לנוסעים להגיע ולצאת מנמל התעופה באמצעות רכבת ישראל, שתפעיל מערך מתוגבר במהלך היום.

הציבור מתבקש להקדים את ההגעה לנתב”ג לפחות 4 שעות לפני מועד ההמראה, לתכנן את המסלול מראש ולעקוב אחר הנחיות חברות התעופה, לוחות הזמנים והודעות רשות שדות התעופה באתר ובכלי התקשורת.

טיסות מטרמינל 1:

כל הטיסות הבינלאומיות שתוכננו להמריא מטרמינל 1 החל מהשעה 08:00 בבוקר ועד סוף היום (13.10) - יעברו להמריא מטרמינל 3.

טיסות לרמון ומרמון:

צפויים שינויים משמעותיים וביטולים של חלק מהטיסות.

כמו כן, מערך המוניות וההסעות לנמל התעופה וממנו לא יהיה זמין במהלך היום (6:00-14:00), בשל סגירת הצירים.

"רשות שדות התעופה פועלת לצמצום הפגיעה בלוחות הטיסות ובשירות לנוסעים, אך ייתכנו עיכובים ושיבושים, ועל כן נדרשת הבנה וסבלנות מצד הציבור ביום היסטורי זה", נמסר.