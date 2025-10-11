ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט שיתף עם צאת השבת פוסט אישי שבו חשף לראשונה את סיפור המפגש המרגש והקשה עם רועי שלו, בן זוגה של מפל אדם ז"ל, שנרצחה בטבח במסיבת נובה ב-7 באוקטובר 2023.

רועי שלח אמש יד בנפשו לאחר שלא עמד בכאב העצום של השנתיים האחרונות.

לדברי בנט, זמן קצר לאחר האסון הגיע לבית משפחתה של אדם, שם שמע לראשונה מרועי את תיאור האירועים הקשים של אותו יום. "רועי תיאר בקול רועד כיצד הם התחבאו מתחת לרכב, כשסביבם עשרות מחבלים, וכיצד נורו מטווח אפס. הוא סיפר כיצד הדם נזל מגופה של מפל, וחייה זרמו ממנה ונגמרו שם", כתב בנט.

בהמשך סיפר, "הרגשתי שאני שומע את סיפורו של ניצול שואה, דקות לאחר שחרורו מאושוויץ. כי זה מה שהיה שם - שואה קטנה. אין מדינה. אין צבא. יהודים מסתתרים שעות מפני מפלצות רצחניות".

בנט ציין כי רועי חש ייסורי מצפון על שלא הצליח להציל את אהובתו, אך הודגש בפניו על ידי המשפחה כי אינו נושא באשמה. "משפחתה של מפל קיבלה אותו באהבה וברגישות", כתב.

לדבריו, רועי פעל מאז לעזור לאחרים, אך לפנות בוקר — שנתיים לאחר האסון נטל את חייו. "עוד נפש שנרצחה ביום הארור הזה", הוסיף בנט.

בנט חתם את דבריו בקריאה לזכור את כל נפגעי היום ההוא הנרצחים, הפצועים והנאבקים בנפשם ולדאוג להם כחלק מסדר העדיפויות הלאומי.