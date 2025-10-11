ויטקוף בכיכר החטופים: ניסים יכולים לקרות מטה המשפחות / תמונה: פאולינה פטימר

שליחיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר שמבקרים בישראל, השתתפו הערב (מוצאי שבת) בעצרת בכיכר החטופים בתל אביב ונשאו בה דברים.

"חלמתי על הערב הזה, זה היה מסע ארוך", אמר וויטקוף בפתח נאומו, "זה המראה העוצמתי ביותר שראיתי, אני לא יודע כמה אנשים יש כאן הערב, לפי מה שאני רואה מדובר בהרבה מאוד אנשים, אולי אפילו 100 אלף בני אדם. כל הלבבות שלנו פועמים כאחד כשאנו מתכנסים כאן בתל אביב - למען שלום, אחדות ותקווה במקום הקדוש הזה שנקרא כיכר החטופים. הלוואי רק שהנשיא יכול היה להיות כאן, הוא היה כל כך אוהב את זה".

"הלילה אנו חוגגים דבר יוצא מן הכלל. רגע שרבים חשבו שהוא בלתי אפשרי - אך הנה אנחנו כאן, הוכחה חיה לכך שכאשר אומץ נתקל בשכנוע - אז ניסים קורים. בראש ובראשונה אני רוצה להודות לאנשים בישראל - הכוח שלכם, היכולת שלכם להחזיק מעמד, הרוח הבלתי שבירה שלכם, תוך כדי כאב ואובדן. אתם נשאתם על כתפיכם את משקלה של התקווה עבור העולם כולו. אתם התפללתם, אתם עמדתם איתן והראיתם לעולם ששלום הוא לא חולשה - אלא הביטוי החזק ביותר של כוח.

עברתם שברון לב ופחד אך מעולם לא וויתרתם על האמונה. העמידות שלכם והאומץ שלכם נתנו השראה לכל העולם, והאמונה שלכם ביחד עם המנהיגות הנועזת של חברי, נשיא ארה"ב דונלד ג'יי טראמפ, זה מה שהפך את השלום הזה לאפשרי. הרגע הזה נולד בעקבות המסירות הבלתי נלאית של מנהיגים שלא הסכימו לנוח - עד שהעולם יראה מה ניתן להשיג, ואחד מהם עומד כאן לצידי, ג'ארד קושנר".

כאשר וויטקוף ביקש להודות גם לראש הממשלה נתניהו ולשר רון דרמר, נשמעו כאמור שריקות בוז. וויטקוף הבהיר לקהל: "אוקיי, אני רק רוצה לסיים רגע את מה שהתחלתי להגיד. אני הייתי איתו בשיחות. בבקשה, חברים, אנא תנו לי לסיים.

אני הייתי בשוחות עם ראש הממשלה, ותאמינו לי - היה לו תפקיד מאוד חשוב כאן. ראש הממשלה, וכל צוותו לרבות רון דרמר - שניהם הקריבו כל כך הרבה למען המדינה הזו והקדישו את חייהם לשירות המדינה. המחויבות שלהם להיסטוריה ולגורל של העם הזה בולטת מאוד הערב. הם הקדישו הכל, את כל זמנם, מרצם וליבם כדי לבנות עתיד בטוח יותר לעם היהודי. המחויבות שלהם למדינה הזו בלתי מעורערת - וכך תהיה תמיד.

בהמשך פנה לחטופים בעזה: "אחינו ואחיותינו, אתם באים הביתה!", אמר. "הסבל שלכם, האמונה שלכם, הרצון לחיות - היוו סמל לרוח האנושית, ועכשיו כשאתם חוזרים למשפחות שלכם ולאומה שלכם - תדעו שזה אמיתי ושכל העולם מוכן לקבל אתכם בחזרה בזרועות פתוחות ובלב פתוח".

בהמשך עלה לנאום קושנר, הודה לוויטקוף על פועלו הבלתי נלאה ודיבר גם על החוויה שלו ב-7 באוקטובר: "נשארתי כל הלילה ובכיתי", אמר על הצפייה במראות הזוועות. "זה זעזע אותי עד היסוד, באופן שלא אהיה שוב אותו דבר. מאז, הלב שלי לא היה שלם, וחשתי הקלה גדולה כשראיתי את החטופים חוזרים ואת המשפחות מקבלות סגירת מעגל לסיוט הזה, וגם סיום לסוף הסבל של הפלסטינים בעזה, שרובם לא אשמים בדבר מלבד להיוולד לתוך הסיטואציה המחרידה הזו".

קושנר הוסיף כי מעולם לא היה גאה יותר להיות "חבר של מדינת ישראל", והדגיש: "במקום לחקות את הברבריות של האויב בחרתם לעמוד על הערכים שאתם עומדים עליהם". הוא הודה גם "לחיילי צה"ל המדהימים" ואמר "בלי הגבורה והאומץ שלכם - העסקה הזו לא הייתה אפשרית, אז אני רוצה לומר להם תודה ענקית".

אחריו עלתה לבמה רעייתו איוונקה, שאמרה: "תודה לך ג'ארד, תודה לך סטיב, ותודה לך הנשיא טראמפ".

"הערב, כשאנחנו עומדים כאן ביחד בת"א - אנו מעריכים את הכוח של כל משפחה שמחכה, מתפללת ומאמינה". היא הוסיפה בפנייה לקהל: "הנשיא ביקש ממני לשתף שהוא רואה אתכם, שומע אתכם, הוא עומד לצדכם - תמיד. החזרה של כל חטוף זה לא רק רגע של חזרה הביתה והקלה - זה ניצחון של האמונה, האומץ והאנושיות שלנו".