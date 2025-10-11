לאחר עשר שנים כסולן להקת "נשמחה", שבה הופיע ביותר מאלף חתונות, משיק שמואל רקנטי קריירת סולו במקביל לפעילותו בלהקה.

רקנטי מדגיש כי אין בכוונתו להפסיק לשיר בחתונות, "כי זו האהבה הכי גדולה שלי, כל עוד אני יכול לשלב בין הדברים - אעשה זאת בלב שלם".

את השיר "רצינו לחיות" כתב רקנטי יחד עם מתנאל עמאר, שגם הלחין אותו. בשיחה עם ערוץ 7 מספר רקנטי כי השיר עוסק "ברצון הפשוט והטבעי של כל אדם לחיות", והוא מוקדש לנפגעי מסיבת הנובה, הנרצחים והחטופים ש"פשוט רצו לחיות ולחגוג את החיים".

רקנטי מספר כי ביקש לבטא גם את האור שבתוך הכאב, "לא רק את הצד העצוב והקודר של איך שזה נגמר, אלא גם את הצד החי שבהם - את זה שהם רצו לאהוב ולשמוח. למרות שהשיר מציף את העיניים בדמעות, הוא עדיין שיר אופטימי על חיים ושמחה".

בקליפ השיר מופיע רקנטי עצמו לצד שני שחקנים, המדמים חברים קרובים ממסיבת הנובה. לדבריו, "השחקנים האלה הם לא סתם שחקנים, הם החברים הכי טובים שלי, שניהם מילואימניקים פעילים, והיה להם חשוב להיות חלק מהאמנות שיכולה לתת קצת נחמה לשורדים ולמשפחות השכולות".

הוא מסכם כי הוא מקווה שהשיר יהווה "מתנת ניחומים ותקווה לעתיד לכולנו, ובעיקר למשפחות השכולות של המלחמה ולשורדי הנובה. כולנו פגועים מהמלחמה וצריכים קצת להיזכר שחפצי חיים אנחנו".