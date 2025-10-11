בעיצומה של תקופה מרגשת ומלאת תקווה, בה משתחררים החטופים מוצג לחן חדש לפסוק מישעיהו המבטא את חזון הגאולה והשיבה לציון.

הלחן נכתב על ידי הרב דוד מצגר, שקיבל לפני מספר חודשים מכתב מיוחד מנשיא המדינה, בו בירך אותו הנשיא על לחנו לתפילת "אחינו כל בית ישראל" והביע תקווה כי יזכה להלחין לחן נוסף - לכבוד שחרור החטופים.

כעת, עם שחרורם של חלק מהחטופים, נענה הרב מצגר לברכת הנשיא והלחין את הפסוק "ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה, ושמחת עולם על ראשם, ששון ושמחה ישיגון, נסו יגון ואנחה".

במסגרת פרויקט חינוכי חדש, הלחן יושמע במערכות הצלצולים בבתי ספר בישראל ובתפוצות, ויילמד על ידי תלמידים כחלק ממסר של תקווה וחיזוק רוחני בתקופה זו.

הביצוע המוזיקלי לשיר החדש בוצע על ידי לייזר ברוק ויונתן שטרן, שגם עיבד את הלחן.