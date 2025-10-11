סערה סביב השמירה על מערת המכפלה

לוחמים דתיים מהאימון המתקדם של חטיבת גבעתי מוצבים לאחרונה בפעילות מבצעית בעיר חברון, ובמסגרת זו משתתפים באבטחת מערת המכפלה וסביבתה.

החיילים טוענים כי שובצו לשמירות משותפות עם לוחמות מג"ב, וזאת מבלי שניתנה להם אפשרות לבחור בשיבוץ אחר, התואם את אורח חייהם הדתי.

לדבריהם, לא הייתה הצעה מוקדמת לשמירה בנפרד, וחלקם אף הופתעו לגלות כי שובצו כך מבלי שנשאלו מראש. אחד הלוחמים אמר, "לא קיבלנו שום הצעה לשמירה בנפרד. פשוט שמו אותנו במשמרות עם לוחמות מג"ב, וזה לא תואם את אורח חיינו".

מנגד, גורמים בצה"ל ששוחחו עם ערוץ 7 טוענים כי המפקדים בשטח הציעו לחיילים אפשרות לשמור בנפרד מלכתחילה, וכי לא הועלו טענות מצד הלוחמים לאורך התקופה.

מפורום נשות הלוחמים למען קדושת המחנה בארגון "חותם" נמסר לערוץ 7: "אין שום גורם אחראי בצה"ל על קדושת המחנה, ואג'נדת ערבוב המינים של הפרוגרס שולטת בשטח ופוגעת בחיילים שומרי מצוות.

אין שום דרך לדבר על גיוס חרדים לצה"ל בלי לכבד את הלוחמים שומרי המצוות שכבר משרתים ומוסרים נפשם. אנו קוראות לשר הביטחון ישראל כץ מהליכוד לפעול לתיקון ולכבד את שומרי המצוות בצה"ל ואורח חייהם".