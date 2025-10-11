רס"ר במיל' שמואל גד רחמים ז"ל באדיבות המשפחה

דובר צה"ל התיר לפרסם כי נקבע מותו של רס"ר במיל' שמואל גד רחמים (31) מגבעת זאב, שנפצע קשה ביום שלישי האחרון מפיצוץ רימון צה"לי, במוצב בחאן יונס שבדרום רצועת עזה. עם מותו עלה מניין החללים וההרוגים מאז פרוץ המלחמה בטבח 7 באוקטובר ל-2,000 בכלל הזירות. 915 חללי צה"ל נפלו במלחמה. באותה תקרית שאירעה שנתיים בדיוק אחרי טבח 7 באוקטובר, נפצעו עוד שני לוחמי מילואים, אחד באורח קשה ואחד באורח בינוני. אתמול הותר לפרסום כי רס"ל (מיל') מיכאל מרדכי נחמני, בן 26 מדימונה, לוחם טכנולוגיה ואחזקה בגדוד ההנדסה הקרבית 614, נהרג בצפון הרצועה מירי צלף של חמאס. לפי נתונים משרד הביטחון 1,152 חללי מערכות ישראל נפלו בשנתיים שחלפו מאז 7 באוקטובר 2023. יותר מ-6,500 בני משפחה נוספו למשפחת השכול, בהם כ-1,973 הורים שכולים, 351 אלמנות, 885 יתומים ו-3,481 אחים ואחיות שכולים.