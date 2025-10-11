לרגל ציון שנתיים לשמחת תורה תשפ"ד, מוציאה ישיבת הר עציון סינגל מוזיקלי ראשון מסוגו, במטרה לחבר בין העבר, ההווה והתקווה. לדברי הישיבה, מדובר בסגירת מעגל מרגשת המזמינה להודיה ולתפילה.

המחרוזת כוללת שלושה פיוטים המזוהים עם שמחת תורה בישיבה: "אום אני חומה", "אשרי אדם עוז לו בך" ו"יהא רעוא". הפיוט "אום אני חומה", הפותח מזה שנים את אירועי שמחת תורה בישיבה, מבטא את אהבת כנסת ישראל לקב"ה גם בעתות קשות.

בישיבה הזכירו את מורשת ראשי הישיבה המנוחים, הרב יהודה עמיטל והרב אהרן ליכטנשטיין, אשר שמחת תורה עבורם הייתה רגע של התעלות מיוחדת. "כשהרב עמיטל שר את הפיוט, המטען שנשא עמו של זכרון השואה - עמד לנגד עיניו", נכתב.

שמחת תורה תשפ"ד, שחל באותו בוקר מר ונמהר של מתקפת הטרור בדרום, העניק למילים נופך חדש של כאב ותפילה. "לא רק צער הדורות עמד לנגד עינינו, אלא השבר העצום שפקד את עם ישראל בבוקרו של יום שמחת תורה", כתבו בישיבה.

לדבריהם, רבים מבני הישיבה יצאו ללחימה ממושכת ברצועת עזה, והישיבה עצמה שילמה מחיר כבד בנפגעים. עם זאת, כתבו, "גם קול התורה בישיבה ממשיך להישמע בעוצמה, וגם הדבקות בשמחת תורה - ממלאת אותנו ומחייבת אותנו".

המחרוזת נועדה לבטא את הדבקות הזאת. "הקב"ה רואה אותנו, רואה את צערנו וכאבנו - על הנופלים, על החטופים... ועם כל זה עוסקים בשמחתו של הקב"ה - בשמחת התורה", כתבו. המחרוזת נחתמת בתפילה: "יהי רצון שהקב"ה יפתח ליבנו בתורה וימלא את כל משאלותינו... לטוב, לחיים ולשלום".