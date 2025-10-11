ויטקוף מנסה להודות לנתניהו, הקהל מפריע ומוחה מטה המשפחות

שליחיו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ, סטיב וויטקוף וג'ארד קושנר שמבקרים בישראל, השתתפו הערב (מוצאי שבת) בעצרת בכיכר החטופים בתל אביב ונשאו בה דברים - רגע לפני שחרור החטופים משבי חמאס.

כאשר וויטקוף ביקש להודות גם לראש הממשלה נתניהו ולשר רון דרמר, נשמעו שריקות בוז מהקהל.

וויטקוף נשמע מופתע: "אוקיי, אני רק רוצה לסיים רגע את מה שהתחלתי להגיד. אני הייתי איתו בשוחות", הוא אמר, וכשנשמעו שוב קריאות בוז לנתניהו אמר: "בבקשה, חברים, אנא תנו לי לסיים. אני הייתי בשוחות עם ראש הממשלה, ותאמינו לי - היה לו תפקיד מאוד חשוב כאן.

ראש הממשלה, וכל צוותו לרבות רון דרמר - שניהם הקריבו כל כך הרבה למען המדינה הזו והקדישו את חייהם לשירות המדינה. המחויבות שלהם להיסטוריה ולגורל של העם הזה בולטת מאוד הערב. הם הקדישו הכל, את כל זמנם, מרצם וליבם כדי לבנות עתיד בטוח יותר לעם היהודי. המחויבות שלהם למדינה הזו בלתי מעורערת - וכך תהיה תמיד".