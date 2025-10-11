יונתן רזאל מרגש את כרם ביבנה דוד פדידה

כ-1,200 תלמידים ובוגרים של ישיבת כרם ביבנה התכנסו ביום חמישי לשמחת בית השואבה המסורתית שנערכה בישיבה. באירוע השתתפו ראשי הישיבה, הרב גבריאל סרף והרב אהרן פרידמן, לצד רבני הישיבה ותלמידיה.

במהלך הערב הועברו שיעורים בענייני דיומא, וכן התקיימו הפעלות לילדים ומפגשי חברים ובוגרים בסוכת הישיבה. האווירה הייתה שמחה ומלאת התרגשות עם מפגשי מחזור ותחושת אחדות חזקה בין המשתתפים.

בהמשך הערב נערך מופע ייחודי והרקדה סוחפת עם הזמר והיוצר יונתן רזאל, שביצע שירי הלל, הודיה ותפילה. המשתתפים הצטרפו בשירה וריקודים, תוך הבעת תקווה לשובם הקרוב של החטופים.

בפתח המופע, ראש הישיבה הרב גבריאל סרף נשא דברים, ואמר כי "עלינו לזכור את מעלתה של מסירות הנפש למען כלל ישראל, במיוחד לאור המצווה המיוחדת של ניסוך המים בחג הסוכות".

צילום גלריית התמונות: יוסף חיים בורכוב