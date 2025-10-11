הערב (מוצאי שבת) התקיימה זו השנה הרביעית "סוכת שלום" בבית יו"ר ועדת העבודה והרווחה, ח"כ מיכל וולדיגר.

האירוע נערך במטרה לקיים שיח מאחד ולדון במחלוקות באופן ענייני, בהשתתפות נבחרי ציבור, אנשי רוח ופעילים חברתיים.

את הסוכה הובילו השנה ח"כ מיכל וולדיגר וחבר הכנסת לשעבר מתן כהנא. בין המשתתפים היו הרב הראשי לישראל הרב קלמן בר, הרב יוני לביא, סמיון גרפמן, דדי שמחי, שרית זוסמן ואחרים.

ח"כ וולדיגר פתחה את הערב בשיתוף חוויה אישית ואמרה, "בשבוע שעבר התראיינתי על ההסכם, אחרי הראיון פתחתי את המייל ואדם אחד כתב לי 'נבלה, ארורים את וארורים ילדייך'. יש מחשבה כזו, כאילו אפשר להגיד הכל לפוליטיקאים, כאילו אין להם משפחה וילדים... הסוכה הזו נועדה כדי להגיד: אפשר להתווכח, אנחנו מאמינים בוויכוח. השאלה איך עושים את זה נכון".

הח"כ לשעבר מתן כהנא שיתף על שינוי שעבר בהתנהלותו ברשתות החברתיות, "לפני 7 באוקטובר הייתי מדבר בשיח נשכני ברשתות, ואחרי זה החלטתי להפסיק - הכוח שלי ברשת ירד בשלושת רבעי. אז צריך להבין שלפחות אצל פוליטיקאים יש מחיר לרצון לדבר אחרת. יותר מאיראן וחיזבאללה - מה שהכי יכול לפרק אותנו זה פילוג פנימי".

הרב שניאור אשכנזי קרא לאחריות מיוחדת בציבור הדתי, "מי כמו הציבור הדתי שצבר כל כך הרבה קרדיט יכול להביא לאחדות. לחשוב איך מביאים את הניצחון הטקטי לניצחון רוחני".

שרית זוסמן, שאיבדה את בנה בלחימה, שיתפה: "הלילה חלמתי חלום... בן היפיוף והאהוב עמד על המדרגה השלישית בסוכה, לפני הכניסה לבית, עם תיק גדול כזה של צבא, והוא חייך אליי חיוך קטן ונכנס הביתה. החלום הזה קריאת כיוון - בן יצא להילחם עם חיוך ועכשיו הוא חוזר הביתה. המשימה שלנו עכשיו היא בתוך הבית".

היא הוסיפה: "אני עומדת כאן ומדברת כי קרה לי אסון ונתתי לו מילים. אנחנו זקוקים למילים. לפעמים אני לא מבינה איך המנהיגים שלנו משתמשים במילים כדי להשחית את החברה. אני מבקשת מהרבנים שלנו - הבו לנו נחמה, הבו לנו תפילה חדשה. הלוואי שיהיה האומץ לשנות את ההפטרות שהן ישנות, שיהיו רלוונטיות".

הרב הראשי לישראל, הרב קלמן בר, שיתף על שיתוף פעולה עם ח"כ וולדיגר: "מיכל נמצאת הרבה בבניין הרבנות הראשית, אנחנו משתפים פעולה ואני מקווה שהשיתוף פעולה הזה יבוא בחוק חשוב מאוד של קצירת זרע. סחבנו אפילו את הרבנים החרדיים שיתמכו בחוק הזה, זה לא פשוט". הוא הוסיף, "הייתי צריך שהרבנים החרדיים יתמכו בחוק, אז דיברתי עם הח"כים החרדים ושמעתי מהם שבחים עלייך".