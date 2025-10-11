שר האוצר לשעבר, משה כחלון, צפוי לחזור ולהתמודד בבחירות הקרובות. לפי סקרים פנימיים, כחלון הוא בין האישים היחידים שעדיין מסוגלים להעביר מנדטים מגוש לגוש.

העיתונאית דפנה ליאל דיווחה כי האפשרות שיקים רשימה חדשה לא נמצאת על השולחן, שכן, לדברי אותם בכירים, שר האוצר לשעבר "מיצה את זה", ולא מתכוון לחזור ולבנות תשתית פוליטית מאפס.

כמו כן כחלון לא יחבור למפלגות שהצהירו שלא יישבו עם נתניהו. נזכיר, עד עכשיו יש עתיד, ישראל ביתנו ומפלגת הדמוקרטים - הודיעו שלא יצטרפו לקואליציה עם נתניהו.

נכון לעכשיו, בסביבתו של כחלון מדגישים כי הוא עדיין לא קיבל החלטה אם לחזור בכלל לפוליטיקה.