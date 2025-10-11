תפילת ההלל אלעזר ריגר

בכיכר החטופים נערכה אתמול (ו') תפילת הלל מרגשת בהשתתפות המונים, בהובלת בית מדרש להתחדשות, ישיבת אורות שאול ומטה להחזרת החטופים.

התפילה התקיימה לציון שנתיים לשבי ולתפילה על חזרתם של כל החטופים שנותרו בעזה. באירוע השתתפו הרב דב זינגר ראש ישיבת מקור חיים, הרב תמיר גרנות ראש ישיבת אורות שאול, הרב חיים גנץ ראש ישיבת מעלה אליהו וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט.

במהלך האירוע אמר הרב דוב זינגר, "באנו לכאן רק להזכיר שבתוך כל הקרדיטים של האירוע המרגש הזה אנחנו רוצים להזכיר את התפילות שהתפללו בכל הקהילות שבארץ ובעולם, כמה פעמים שרו אחינו כל בית ישראל, כמה תהילים נאמרו. וכמובן קרדיט לריבונו של עולם שמנהיג את העולם בדרכו הנסתרת, בהבנה שלא הכל אנחנו יודעים".

הרב תמיר גרנות, ראש ישיבת אורות שאול ואביו של סרן אמתי צבי גרנות הי"ד שנפל במהלך הלחימה בלבנון, הוסיף, "אין שום צורך להפחית בשמחה, חזרת החטופים תסיים את הפרק הקשה והמר שעברנו על עם ישראל יחד, אפשר לשמוח מכל הלב. למדנו שאפשר לבכות ואפשר להיות כואבים. תודה שמרגע שפל בתולדות עם ישראל הצלחנו להתקומם ולקום על הרגלים, הצלחנו כמעט להחריב את עזה, להוריד את ראשי חמאס על הברכיים. צריך להודות לבורא עולם על זה, ולא לשכוח שעם החוזרים יש גם חללים שהמשפחות לא יזכו לראות אותם בחיים".

בנט בתפילת ההלל צילום: אלעזר ריגר

תפילת ההלל בכיכר החטופים צילום: אלעזר ריגר