ד"ר חאבס א-שרוף, מנהל המועצה הפלסטינית לביטחון לאומי, אומר כי לחמאס אין נרטיב כלשהו שניתן להציג בפני העם הפלסטיני לאחר שנתיים של הרס וחורבן ברצועת עזה.

בראיון לרדיו "קול פלסטין" אמר עוד א-שרוף, כי חמאס מסרב להודות בטעויות או לקחת אחריות על ההשלכות של ההחלטה החד-צדדית שקיבל ב-7 באוקטובר 2023 לתקוף את ישראל.

לדבריו, חמאס אינו מקבל דעה אחרת, ועד היום לא סיפק כל הבהרה או הסבר לעם הפלסטיני על המצב אליו הגיעה רצועת עזה כתוצאה מהחלטותיה הפוליטיות והצבאיות החד-צדדיות.

א-שרוף האשים את חמאס בחתירה לממש את האינטרסים המפלגתיים הצרים שלו, ולא אכפת לארגון מהסבל שפקד את העם הפלסטיני במהלך המלחמה, והנהגתו שואפת להמשיך להחזיק את התושבים כבני ערובה כדי לקדם את יעדיה.

הנהגת הרשות הפלסטינית תקפה בחודשים האחרונים את חמאס, וקראה לארגון הטרור לוותר על השלטון ברצועת עזה, ולאפשר לה לחזור ולממש את אחריותה.

לא מכבר, אמר יו"ר הרשות הפלסטינית מחמוד עבאס (אבו מאזן): "אנו מגנים את פשעי הכיבוש ואת הרג וחטיפת אזרחים, כולל המעשים שביצע חמאס ב-7 באוקטובר 2023".