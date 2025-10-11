יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני תקף הערב (מוצאי שבת) את שותפיו לקואליציה על רקע הניסיון לפטור את בני הישיבות כולם מגיוס לצה"ל.

"ארבעה דברים שביקשנו בשנתיים האחרונות מראש הממשלה: 1 - להחזיר את החטופים. 2 - לסיים את המלחמה. 3 - לא לעשות דברים שלא בתיאום עם ארה"ב. 4 - שלומדי התורה יוכלו להמשיך וללמוד. זו ההוראה שקיבלנו מרבותינו וזו דרכה של דגל התורה", אמר.

ואז עבר לתקוף, "אנחנו רואים שאנחנו צדקנו, מי צדק? מי שהולך עם כיפה ועולה להר הבית והסית את כל העולם המוסלמי נגדינו, הוא הועיל למישהו?".

"או השני שגם עם כיפה והוא וחבריו מסיתים כל הזמן נגד לומדי התורה. אם חס וחלילה היינו מקשיבים לאנשים חסרי האחריות האלו - הם לא היו משתחררים - לא בטוח שזה עניין אותם בכלל".

הוא הוסיף "על אף שהשופטים נגדנו, הפקידות הבכירה נגדנו והתקשורת מסיתה נגדנו - העם איתנו! נמצאים פה נציגים של דגל התורה מכל רחבי הארץ, ואני מסתובב בכל עיר ועיר - יש התקרבות לדת בכל מקום. העם איתנו".

מקורבי השר סמוטריץ' הגיבו: "אם גפני לא היה חושש שהוא הולך ומתנתק מרוב הציבור החרדי, שמאס בעסקנות הקטנה והבדלנית שלו, מהשנאה וההסתה שלו לציבור הדתי לאומי שמוסר את נפשו על התורה, העם והארץ בקדושה וטהרה, מההתעקשות שלו על המשך ההשתמטות מהמצווה הגדולה של עזרת ישראל מיד צר - הוא לא היה מרגיש צורך לחבור ליאיר גולן וליאיר לפיד ולהסית ולהפיץ כל כך הרבה שנאה ומחלוקת נגד הציונות הדתית, ועוד בחג הסוכות".