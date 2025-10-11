בצל ההמתנה לקראת חזרת 28 החללים מידי חמאס, יהודה אבידן, מנכ"ל המשרד לשירותי דת, חושף בראיון מיוחד שנערך ברשת ב' עם פרופ' יובל אלבשן ומוריה קור את ההכנות לקראת קליטתם.

בשיחה הוא מתאר את המנגנונים המורכבים שפועלים מאחורי הקלעים כדי להעניק כבוד אחרון לקורבנות ולתמוך במשפחותיהן האבלות.

"אנחנו נערכים לקבל בין חלל אחד ל-28", אומר אבידן, ומבהיר כי למרות הציפיות, אף אחד אינו יודע מה המספר הסופי. הוא מציין כי הכוננות היא "כמו שהיינו כל המלחמה", עם הבנה ורגישות מירבית.

מחשש לרימונים ועד לזיהוי סופי

אבידן מסביר כי תהליך קליטת הגופות אינו פשוט ומלא סיכונים. "אנחנו לא סומכים עליהם בכלום", הוא מדגיש, ומספר כי במקרים קודמים נמצאו על גופות רימונים וחומרי נפץ. לכן, לפני כל הליך זיהוי, הגופות עוברות בדיקה קפדנית.

הזיהוי הראשוני מתבצע על ידי הצלב האדום מעבר לקו האדום, ולאחר מכן הגופות מועברות למכון לרפואה משפטית באבו כביר. "שם מתחיל כל תהליך הזיהוי המורכב", מסביר אבידן, שכולל תיקי מודיעין של כל החללים. הוא מציין שרוב ה-28 כבר הוכרזו כחללים על ידי ועדה מיוחדת שהוקמה לראשונה בישראל, בראשות הרב יצחק יוסף. "אין סיכוי לטעות", הוא מדגיש, ומספר כי הוועדה פעלה על סמך ראיות מוצקות בלבד, גם כדי לאפשר לאלמנות להינשא מחדש.

לוויה שנייה, אבל אמיתית

הוא חושף תהליך קשה ומרגש במיוחד: חלק מהמשפחות כבר ישבו שבעה על בסיס ההכרזה על מות יקיריהן, וחלק אף קברו חפצים סמליים במקומות ייעודיים. כעת, כשמגיעות הגופות, יצטרכו המשפחות להתמודד עם לוויה נוספת. "אנחנו נותנים להם את ההסדרים, ובכל משפחה עושים לוויה מחדש", אומר אבידן, ומבהיר שהמטרה היא לאפשר למשפחות להעניק ליקיריהן את כבודם האחרון.

המשרד, בשיתוף פעולה עם צה"ל, המשטרה וגורמים נוספים, עומד בקשר רציף עם המשפחות ומנסה למלא כל משאלה שלהן בנוגע לסוג הקבורה או טקסי הפרידה. "משתדלים בסופו של דבר להחזיר למשפחה את מה שמגיע לה", הוא מסכם.

"הפחד הכי גדול שלי"

לקראת סיום הריאיון, נשאל אבידן מה מפחיד אותו יותר מכל בתהליך. הוא לא מהסס לרגע ועונה: "רון ארד". החשש שלו הוא שהאויב יטען כי חלק מהגופות לא נמצאו, מה שעלול להשאיר את המשפחות באוויר. "זה הדבר הכי מפחיד", הוא אומר, ומביע תקווה עמוקה שכולם יחזרו בשלום ושהמלחמה הזו תסתיים כמה שיותר מהר. אבידן מסיים את דבריו עם מסר של תקווה ושלום: "שנשמע רק בשורות טובות", הוא אומר. "שלא נתעסק בדברים כאלה".