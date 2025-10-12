רבבות מתפללים הגיעו לרחבת הכותל המערבי בירושלים למעמד המסורתי השני של ברכת הכהנים בחול המועד סוכות. המעמד מתקיים בהשתתפות הרבנים הראשיים לישראל, רב הכותל המערבי והמקומות הקדושים, ראש העיר ירושלים, שורדי שבי, ומשפחות חטופים. ברכת כהנים של שחרית בכותל הקרן למורשת הכותל המערבי יינשאו בו, לצד תפילות החג, פרקי הלל והודיה לקראת שחרורם הצפוי של החטופים. זמני המעמד: 8:45 - תפילת שחרית 9:30 - ברכת כהנים של שחרית 10:15 - תפילת מוסף 10:30 - ברכת כהנים של מוסף 10:40 - תפילה מיוחדת לשובם של החטופים, לשלום חיילי צה"ל וכוחות הביטחון, לרפואת הפצועים ולשלום וביטחון ישראל

מצאתם טעות או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו