מקרה אנטישמי חמור התרחש בשבת ברובע אובלון בקייב שבאוקראינה. קבוצת צעירים תקפה מתפלל יהודי מחוץ לבית כנסת, ריססה עליו גז מדמיע ונמלטה מהמקום.

האירוע התרחש בסביבות השעה 15:00, כאשר קבוצת צעירים התקרבה לבית הכנסת והחלה ללעוג למתפללים. הם קראו קריאות נאצה וביצעו הצדעה נאצית "זייג הייל".

כאשר אחד מחברי הקהילה יצא אל הצעירים, התוקפים - שראו אותו חובש כיפה ולובש ציצית - ריססו עליו גז מדמיע משני מיכלים וברחו. הקורבן סבל מכוויות קשות בעיניים ובעור.

ארגון "הקהילות היהודיות המאוחדות של אוקראינה" פרסם פרטים על האירוע וציין כי התקיפה הייתה מתוכננת מראש. כבר ביום שישי הופיעו אותם צעירים בסמוך לבית הכנסת, לעגו למתפללים וקראו סיסמאות אנטישמיות.

"זה היה מעשה אנטישמי מכוון, אכזרי ומוכן מראש", נכתב בהודעת הקהילה. "קרה משהו שלא אמור לקרות בעולם מתורבת".

הקהילה היהודית פנתה לרשויות האוקראיניות בדרישה לחקור את האירוע ולהביא את התוקפים לדין.