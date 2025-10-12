ראש עיריית לונדון סאדיק חאן עורר סערה ציבורית בבריטניה לאחר שהצהיר כי הסיסמה "מהנהר עד הים פלסטין תהיה חופשית" אינה בהכרח אנטישמית, וכי משמעותה תלויה בהקשר.

חאן נשאל ביום חמישי האחרון במהלך שעת השאלות לראש העיר בסיטי הול על ידי סוזן הול, מנהיגת השמרנים בעירייה, האם הוא סבור שהסיסמה היא אנטישמית. "אני לא חושב שזה אנטישמי והכל תלוי בהקשר", השיב חאן.

השאלה הועלתה כשבוע לאחר הפגנות פרו-פלסטיניות סוערות שהתקיימו בלונדון בעקבות פיגוע בבית כנסת במנצ'סטר ביום הכיפורים, בו נרצחו שני יהודים.

דבריו עוררו ביקורת חריפה. סר ג'יימס קלברלי, מזכיר הקהילות בממשלת הצללים, ולורד אוסטין, שר לשעבר ופעיל בולט נגד אנטישמיות, הגדירו את הסיסמה כקריאה מפורשת להשמדת ישראל. "זו קריאה למחוק את המדינה היהודית היחידה מהמפה", אמר קלברלי.

לורד אוסטין הלך רחוק יותר והאשים את הסיסמה בהסתה לרצח מיליוני אזרחי ישראל. "אין הקשר שיכול להפוך קריאה להשמדה ללגיטימית", אמר.

ההפגנות התקיימו בווייטהול ובתחנת ליברפול סטריט, ובהן נשמעו קריאות כמו "ישראל מדינת טרור" ו"מהנהר עד הים". שרת הפנים שאבאנה מחמוד גינתה את ההפגנות והגדירה אותן כ"לא בריטיות".