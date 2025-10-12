מעמד מיוחד התקיים אמש (מוצאי שבת) בבית הכנסת 'היזדים' בירושלים, כאשר רבים התכנסו למעמד 'הקבלת פני רבו' עם הראשון לציון הרב יצחק יוסף.

במעמד השתתפו רבני ערים, דיינים, ראשי ישיבות וחברי מועצת הרבנות הראשית.

במהלך השיעור השבועי התייחס הרב יוסף לשחרור החטופים הצפוי בימים הקרובים, וכינה את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ "חסיד אומות העולם" בשל תפקידו במאמצי השחרור.

"אנחנו זוכים לשמוע על חזרת החטופים. אומנם במחיר כבד, אבל ברוך השם שהם חוזרים - בזכות מלכות של חסד, אמריקה, חסיד אומות העולם נשיא ארצות הברית", אמר.

הרב קבע היבטים הלכתיים ייחודיים לאירוע: המשוחררים יזכו לברך שלוש פעמים את ברכת "שהחיינו" בשל השחרור בעיצומו של חג הסוכות.

"שלוש ברכות שהחיינו יש כאן: יברכו על הסוכה, על ארבעת המינים, ועל ההורים שהחיינו שלא ראו אותם שנתיים. זה יעשה קידוש השם", אמר.

בנוסף, הרב יוסף הורה לכל בתי הכנסת לקראת שמחת תורה לומר "נשמת כל חי" במנגינה, "על הנס שיצאו לחיים טובים ולשלום".

הרב הביע צער על החללים שצפויים לשוב במסגרת העסקה, ואמר כי "הרוגי מלכות ישבו בשורה ראשונה בגן עדן על שנהרגו בהיותם יהודים".

בסיום דבריו חשף הרב פרט מאחורי הקלעים: במהלך המלחמה עלו בכירי מערכת הביטחון למעונו להתייעצויות על קביעת מוות לחטופים, במטרה להתיר עגינותן של נשותיהם. "מאמץ היה שלא נשארה עגונה אחת", אמר.