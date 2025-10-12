אל תפריעו. עכשיו חוגגים. יש מי שצועדים ברחובות, מנופפים בדגלים, מחייכים למצלמות - משחררים מחבלים, ומבקשים מאיתנו להנמיך את הקול.

אל נדבר על הרוצחים. אל נזכיר את הדם. אל נחשוף את השמות, את התמונות, את התהומות. אל תספרו על הנרצחים בפיגועים.

אל תפריע לגלדיאטור בזירה עם תיאורים של חיות טרף רעבות. אל תפריעו להולך לגרדום עם הפחדות על חבל חנק ונפילות. אל תפריעו להולך לגליוטינה עם תיאורים של חרב ודם ניגר ברחובות.

אל תפריעו למשחרר מחבלים עם קולות אימה של אנקת פצועים - הוא חוגג עכשיו, לא להפריע! אל תפריע למשחרר מתכנני פיגועים עם תמונות הנרצחים - הוא חוגג עכשיו, לא להפריע.

אל תפריעו למשחרר רבי מרצחים עם אוטובוסים מתפוצצים - עכשיו חוגגים! אל תפריעו למשחרר רוצחים שפלים עם מחבלים מתאבדים בערים - עכשיו חוגגים! אל תפריע עם סיפורי זוועות שהאוזן לא מסוגלת לשמוע.

אל תפריע עם תמונות זוועות שאסור לעין לראות. אל תפריע עם תיאורי זוועות שהלב מסרב להאמין - עכשיו חוגגים! אל תפריע, עכשיו חוגגים.