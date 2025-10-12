שנתיים לאחר אירועי שמחת תורה תשפ"ד, מתאר הרב דוד פנדל, ראש ישיבת ההסדר שדרות, את השינוי שעברה העיר. לדבריו, שדרות שהייתה לעיר רפאים, מוכה ומופגזת, הפכה למוקד של גבורה, שמחה ועוצמה.

"הפיכתה של שדרות ליעד של עלייה לרגל עד כדי קושי למצוא פינה ללון בחג, היא תמונת ניצחון שמשקפת את הגשמת החלום הלאומי, ואת עוצמתו ואיחודו של עם ישראל", אומר הרב פנדל. לדבריו, "שדרות נהפכה למרכז של מסורת, תורה, חוסן, וזהות יהודית ישראלית. המונח 'שמחת תורה שדרות' יהפוך למותג, מילה נרדפת לחוסן לאומי".

על רקע האירועים הקשים שחוותה העיר, מציין הרב את תפקידה הייחודי של ישיבת ההסדר שדרות. "אירועי שמחת תורה בבית המדרש התאפיינו בהרבה גבורה. רבים מהחברים היו חמושים, ירדו לחתירה למגע והרגו מחבלים. בחורים רבים יצאו גם לסייע רפואית. הישיבה, שהייתה מוגנת, שימשה כמרכז סיוע לכלל העיר".

לדבריו, "התוכניות של האויב היו לכבוש עיר. הם כמעט הצליחו אלמלא גבורה אזרחית גדולה ותושייה של אנשי העיר, בתוכם רבני ותלמידי הישיבה, המשטרה והימ"מ. כיום אנחנו בחוויה שדם יהודי אינו הפקר, ושהייתה נקמה גדולה וצודקת".

בהתייחס למצב המדיני והביטחוני, מדגיש הרב פנדל כי למרות תחושת אי-השלמת המשימה בעזה, יש לראות ברכה בפעולה הצבאית. "יש להיזהר מ'כפיות טובה' על המבצע הנועז. יחד עם השמחה על שחרור החטופים, אין לברך על המוגמר עד שלא נראה את ההתיישבות חוזרת לגוש קטיף".

עוד הוא מוסיף, "אם בעזה אי אפשר לראות יישוב יהודי, אזי גם בשדרות אי אפשר לחיות בשלום. ההתיישבות היא התשובה לטרור והיא זו שתביא את הבשורה".

בנוגע לשחרור מחבלים, מציין הרב כי יש להבחין בין עיקרון למציאות. "מדיניות עקרונית: מדינת ישראל צריכה לקבוע שאין משא ומתן עם טרור, וכי אין שחרורים של מחבלים. שחרור רוצחים הוא שיא האי-צדק. הפתרון הראוי הוא עונש מוות או הגליה".

עם זאת, הוא מדגיש, "המציאות הנוכחית: מאחר שממשלת ישראל כבר הצהירה והתחייבה בפני החמאס והמתווכות, אין להפר את ההתחייבות הבין-לאומית".

לסיום, קורא הרב פנדל לציבור להגיע להקפות השניות בשדרות, "הרוח הזאת של עיר שלמה הרוקדת וקופצת יחד עם עם ישראל, שסייע לה במהלך המלחמה, היא תמונת הניצחון".