הזמר ולוחם המילואים עידן עמדי, שנפצע קשה במהלך הלחימה בעזה, שיתף את תחושותיו לקראת סיום המלחמה. לדבריו, מדובר ברגשות מעורבים של שמחה לצד כאב וחשש מהעתיד.

"תחושות מעורבות, נראה לי כמו הרבה אזרחים ישראלים ובטח לוחמים שהשתתפו במלחמה הזו", אמר בראיון לחדשות 12. "אני לא ממש אוהב לדבר על כל מלחמת הקרדיטים שיש פה בזמן האחרון, אבל החברים שלי ממש צפים במחשבותיי וכמובן משפחות החטופים שאנחנו הרבה מאוד זמן בתוך האירוע הזה, אז תחושות מעורבות. מצד אחד שמחה מאוד מאוד גדולה לראות את כולם בבית, את החיים בבית, וגם קושי מסוים וחשש מסוים מהיום שאחרי".

עמדי התייחס להסכם החטופים ואמר, "אנחנו כרגע באיזשהו הסכם מסגרת שבו נאמר ככותרת ש-48 החטופים, החללים והחיים כאחד ישובו, ואנחנו מבינים שיש חורים להסכם הזה".

לדבריו, למרות תחושת ההצלחה הצבאית, יש כאב גדול על הנופלים והפצועים. "גם המלחמה בתוך המנהרות ובעצם לצעוד בתוואים - כמובן שיש תחושת הצלחה, וגם לאחר 3 מלחמות שבהן לחמתי, אני חושב שזו המלחמה הראשונה שאנחנו יוצאים בתחושה שהצלחנו, אז כמובן שיש תחושת שמחה על הדבר הזה ולצד זה גם כאב גדול עם כל מי שאיבדנו. הרבה מאוד משפחות, גם משפחות שכולות, גם משפחות פצועים, גם של כאלה שאנחנו עוד לא רואים עכשיו אבל הגל הזה שיבוא עוד מעט".

בהתייחסו ליום שאחרי אמר עמדי כי למרות ההצהרות הביטחוניות, קיימת דאגה. "האופטימיות כרגע היא שבמערכת הביטחון אומרים - 'אנחנו מהפרימטר לא נזוז'. עם זאת, אנו מבינים איך המציאות עובדת והחשש שלנו שבעוד כמה חודשים יגיעו לכאן האמירתים או כוח אחר ויגידו שבשביל משילות אנחנו צריכים שתצאו ותתרחקו לקו הקיבוצים".

כשנשאל אם מדובר בסבב האחרון מול עזה השיב עמדי, "אני מודה שלא. אני פסימי מטבעי לצערי. אופטימי לגבי העם הזה ופסימי לגבי האויבים שלנו ואני חושב שכל עוד בצד השני של הגדר יהיו אנשים שרוצים להרוג אותנו אנחנו נחיה על חרבנו".

עמדי סיפר כי בכוונתו להמשיך לשרת במילואים. "אני אגיע. יש לי עוד סדרת ניתוחים קטנה לעבור אבל אני אחזור".

בנוגע למחלוקות הפנימיות בחברה הישראלית אמר, "אני רוצה להאמין שאנחנו צריכים קצת פחות לדבר על עצמנו ויותר לנסות לעשות טוב, אני יודע שזה נשמע סיסמאות וסטיקרים אבל אני באמת מאמין בזה. אתן את הדוגמא מהשבועות האחרונים של עצומת האמנים, ולאחר מכן שתקפו אותי על ההשתתפות בטקס המשפחות. אנחנו חייבים להתחיל לדון את המציאות על פי המקרה ולא על פי סטיקרים שיש מסביב. גם פה וגם פה אני מסרב שמישהו ישים אותי בצד כזה או אחר. אני חושב שרוב האנשים שלחמו איתי ולצידי מרגישים בדיוק ככה".