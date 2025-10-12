שיר סיגל, בתם של שורדי השבי אביבה וקית' סיגל שהשתתפו אמש בעצרת בכיכר החטופים, התייחסה לקריאות הבוז נגד נתניהו במהלך נאומו של שליח נשיא ארה"ב סטיב וויטקוף.

"מזעזע וחסר טקט ברמות מביכות", כתבה סיגל בחשבון האינסטגרם שלה, "לא משנה מה חושבים על ביבי וממשלתו, זה פשוט מבזה שברגע כזה בוחרים לעצור את ויטקוף ולהעביר ביקורת פוליטית".

"הכיכר היא הבית של משפחות החללים", היא הוסיפה, "ואין מקום לכל קריאות פוליטיות שמפלגות או הופכות את השותפים לעניין של ימין או שמאל. זאת דעתי האישית בלבד".

"יש אנשים טובים שרוצים להיות חלק, שרוצים את החטופים בבית", היא הוסיפה, "אותם אנשים שהגיעו לכיכר וברגע כזה בשנייה הם הופכים ללא שייכים ואף מוחרמים".

סיגל סיפרה שיש משפחות של חטופים "שמתחננות להפסיק עם הקריאות הפוליטיות".

"אז תסבירו לי למה?", היא המשיכה, "למה להפוך את הכיכר לכן או לא ביבי? יש כל כך הרבה מקומות אחרים לקרוא בו לביבי, למה במקום הקדוש הזה?".

"הכיכר היא לא פוליטית", הבהירה סיגל, "והיא בטח לא מקום ימין או שמאל. יש מעט אנשים שלצערי הופכים אותה לכזאת. אבל הכוח שלנו ובעיקר של אלו שלא מסכימים עם קריאות הבוז הוא להגיע ולהפוך אותה לכזאת שמכילה את כולם".

"מי שמוותר על לתמוך במשפחות בגלל קריאות בוז נכנע לפוליטיקה זולה ומכוערת", היא סיימה.