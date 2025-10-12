כמו משפחות שכולות נוספות, גם אנחנו התבשרנו שהרוצחים של עידודי עומדים להשתחרר ואחד מהם מתוכנן לחזור לגור מאות מטרים מביתנו, הבית אליו עידודי כבר לא יוכל לשוב.

לפני 17 שנה, יממה וחצי לאחר הרצח הגיעו קציני צהל לבשר על תפישת הרוצחים, לא התרגשנו, כשאין מוסר יהודי המסלול היה ברור מראש.

ידו הארוכה של צה"ל שיודעת לתפוס את הרוצחים לא מרשימה את בגץ שדואג להגן עליהם.

אנחנו מעדיפים על פני היד הארוכה - קצינים וחיילים עם אצבע קלה על ההדק לחסל את האויבים.

לצד הכאב של חוסר הצדק והרשעות במהלך, יש בנו תקווה.

כעת הרוצח המתועב יצא ממעטפת ההגנה של בג"צ והמערכת המשפטית בבית הכלא ונפתחה הדרך לראותו בא על עונשו - מוות!

אנחנו קוראים לממשלת ישראל להחליט יחד עם ההחלטה לשחרור סיטונאי של רוצחים להכניס לתוקף את עונש המוות לרוצחים!