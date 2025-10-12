חמישה בני אדם נפצעו והובהלו לבית החולים לאחר שמסוק התרסק בעיר הנטינגטון ביץ', קליפורניה.

המסוק התרסק בסביבות השעה 14:00 (שעון מקומי) בחניון סמוך לרחוב Twin Dolphins Drive ולשדרות Beach Boulevard.

צילומים שפורסמו ברשתות החברתיות הראו את שרידי המסוק לכודים בין עצי דקל, סמוך למלון באזור.

על פי הודעת העירייה, שני בני אדם חולצו מתוך שרידי המסוק, ושלושה נוספים שנפגעו על הקרקע פונו לטיפול רפואי. מצבם של הפצועים לא נמסר.

נסיבות ההתרסקות עדיין אינן ברורות, והנושא הועבר לבדיקה של רשות התעופה הפדרלית (FAA) ולמועצה הלאומית לבטיחות בתחבורה (NTSB).

טים ברטלט, שצילם סרטון לטיקטוק של מסוקים נוחתים סמוך לאירוע, אמר, "הייתי בהלם. כשראיתי אותו מסתובב, ידעתי שהוא הולך להתרסק כי זה פשוט לא נראה נכון, וידעתי שמשהו לא בסדר".