היערכות מבצעית מחודשת, לצד דברי המח"ט דובר צה"ל

כוחות חטיבה 7 השלימו את היערכותם המבצעית המחודשת בשטח רצועת עזה, בהתאם למתווה שנחתם להפסקת הלחימה ושחרור החטופים.

מפקד חטיבה 7, אלוף-משנה ש', פנה אל לוחמיו ברשת הקשר ואמר, "חמישים שנים אחרי מלחמת יום הכיפורים, פקדה אותנו השעה. שנתיים עברו מבוקר שמחה תורה ומתקפת הפתע הרצחנית. ביום ההוא, הופתענו וספגנו מכה שנזכור לכל חיינו. אך ידענו לקום מהשבר ולתעל את התסכול, העלבון והכאב לפעלתנות וחתירה להכרעה".

לדבריו, הלוחמים נשאו בעומס הלחימה תוך נחישות והתמדה, "במשך שנתיים, כל אחד בצק"ח שבע, נשא בתורו את האלונקה לעבר הניצחון. לוחמנו לחמו בנחישות מול כל איום, אל מול אויב אכזר ולומד. ננציח את גבורתם של אחינו שנפלו ונמשיך ללוות את פצועי החטיבה לשיקום מלא. נחבק את משפחות החללים, הם שאיפשרו את הרגע הזה".

בהמשך דבריו הדגיש מפקד החטיבה כי המשימה טרם הושלמה, "משימתנו לא תמה, עד שנראה ונחבק את אנשינו. אך זו בהחלט נקודת ציון בהשגת מטרת המלחמה עבורה פעלנו - השבת החטופים, ביניהם ששת אחינו שפעלו בעוז ונחישות על מנת להציל את יישובי העוטף בשבעה באוקטובר - מתן, נמרוד, עומר, דניאל, איתי ועוז. למענם ולמען העם כולו, פעלנו בשנתיים האחרונות".

המפקד המשיך: "חטיבה שבע, אני רואה אתכם נעים בטנקים, בנמרות, בדחפורים וברכבים, עייפים, מרוגשים לאור גודל השעה אחרי חודשים של לחימה הכרעתית במסגרת מרכבות גדעון. מי שראה אתכם בקרב מבין את הנחישות, המשימתיות, האמונה, אהבת המולדת וההתמדה שלכם. אשרי העם והצבא שאתם מפקדיו וחייליו".

בסיום דבריו הוסיף אלוף-משנה ש' מסר אישי ללוחמיו, "נמשיך להיות מוכנים לכל משימה, בהגנה ובהתקפה. חטיבה שבע, כל רגע היו החללים והחטופים בלבנו. הרגשנו את עם ישראל מאחורינו. נמשיך להבטיח את נצח ישראל. אני אוהב אתכם, גאה בכם ומצדיע לכם בשם העם. 'ויש תקווה לאחריתך נאום השם, ושבו בנים לגבולם'. שבע, את החטיבה".