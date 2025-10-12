העיתון האיראני "ג'ומהורי אסלאמי", המזוהה עם משטר האייתוללות, פרסם הבוקר (ראשון) מאמר חריג שבו תקף את מתקפת חמאס על ישראל ב-7 באוקטובר.

העיתון, היוצא לאור תחת פיקוח ישיר של נציג המנהיג העליון עלי חמינאי, כינה את מתקפת החמאס "טעות אסטרטגית חמורה שהובילה לשורה של אסונות בעולם המוסלמי".

במאמר נכתב כי אף שהסכם הפסקת האש בעזה שנחתם לאחרונה מביא עמו הקלה אנושית, "המלחמה גרמה לחורבן עצום ברצועה, למותם של עשרות אלפים ולפגיעה אנושה בציר ההתנגדות האיראני".

בהמשך צוין כי המערכה המתמשכת גרמה ל"אובדן השפעתן של בעלות בריתה של טהרן", תוך התייחסות לחיסולו של מזכ"ל חיזבאללה חסן נסראללה בלבנון, לנפילתו של משטר בשאר אל-אסד בסוריה ולהפסדים כבדים שספגו החות'ים בתימן.

העיתון הוסיף כי גם איראן עצמה שילמה מחיר כבד, עם מאות הרוגים - בהם מדענים וקצינים. עם זאת, לדבריו, "על אף שישראל לא השיגה את יעדיה הצבאיים", היא "מנסה לממשם כעת באמצעות ההסכם".

בסיום המאמר נכתב כי “אין מנצח במלחמת עזה - כל הצדדים, ובייחוד העולם המוסלמי, יצאו ממנה מפסידים”.