הרב יוסי וולף לצד הטיל שפגע ללא קרדיט

רקטה רוסית, שנורתה כחלק ממטח לעבר העיר חרסון שבאוקראינה, פגעה הבוקר (ראשון) בבית הכנסת היהודי בעיר.

הנפילה התרחשה דקות ספורות לאחר שאנשי צוות הגיעו למקום כדי להתחיל בהכנת ארוחות לחלוקה לנזקקים.

למרות הפגיעה בגג קיר המבואה של בית הכנסת, לא היו נפגעים בנפש. המבנה עצמו ספג נזק, אך במקום התקיימו גם תפילות כסדרן, והמנות חולקו לקהילה כמתוכנן.

רבה של חרסון ושליח חב"ד בעיר, הרב יוסי וולף, שבחודש שעבר ניצל מנפילה ישירה של כטב"ם רוסי על רכבו, מסר: "אם הטיל היה זז כמה מטרים קדימה ופוגע בגג אולם בית-הכנסת במקום בקיר המבואה הסמוך, היינו באירוע אחר לגמרי".

לדברי הרב מאיר סטמבלר, יו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה, "אנו מודים לה' על הנס הגדול שאירע לרב וולף ולבית-הכנסת. הרב, יחד עם שלוחי הרבי בכל רחבי המדינה, נשארים במסירות נפש למרות האתגרים".