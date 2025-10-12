סרטון של הנוער צילום: באדיבות המצלם

קריית ארבע חברון נערכת בשעות האחרונות לקבל את בן עיר האבות, איתן מור, בנם של צביקה ואפרת מור.

ברחבי המועצה נתלו שלטים מיוחדים ומתוכננים מספר אירועים לכבוד הגעתו. "בתפילה לשובו בריא ושלם, בהצדעה והערכה גדולה ללוחמי צה"ל ולמשפחות המילואים. עם ישראל חי!", מוסרים התושבים.

בשלב הראשון החטופים שיחזרו לישראל ישהו בבתי החולים לצורך בדיקות רפואיות ורק לאחר סיום הטיפולים והאישורים הרלוונטיים יוכלו לשוב לבתיהם.

איתן מור עבד כמאבטח בפסטיבל הנובה ונחטף על ידי חמאס. איתן הוא אח בכור מתוך שמונת ילדיהם של אפרת וצביקה מור. הקשר עם איתן אבד בסביבות 14:00 בצהריים והוא נחשב כנעדר במשך ימים ארוכים. המשפחה וחבריו של איתן חיפשו קצה חוט, עד שהגיע הקצין שהודיע לבני המשפחה שאיתן נחטף לעזה.

הוריו קיבלו ממנו אות חיים עם חטופים שחזרו הביתה.