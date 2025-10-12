סרן נתנאל רייש, מפקד פלוגת צמ"ה (ציוד מכני הנדסי) בחטיבת גבעתי, אשר פיקד על הריסת עשרות אלפי בתים בעזה, שיגר היום (ראשון) מסר ללוחמיו עם סיום הלחימה ברצועת עזה במסגרת מלחמת חרבות ברזל.

בדבריו שיבח את חייליו על רוח הלחימה, ההקרבה והאמונה שהובילו לדבריו להכרעת חמאס.

רייש כתב ללוחמים כי הניצחון בשטח הושג בזכותם בלבד, ולא בזכות גורמים פוליטיים או בינלאומיים. "אל תתבלבלו! אף אחד מהם לא הביא את חמאס לחתום על הסכם הכניעה. הם היו רק השליחים שלנו בחדרי המשא ומתן - אתם הייתם אלה שניצחו יום אחר יום, פנים מול פנים, תחת אש ובהקרבה עצומה שלכם ושל המשפחות שלכם", כתב.

בהמשך דבריו התייחס למצב בשטח ואמר כי הכרעת חמאס הושגה בזכות ההישגים המבצעיים של הלוחמים. לדבריו, "בהגדרה צבאית הכרעה מושגת כאשר מושמדים 70% מכוחו הלוחם של האויב... השמדנו למעלה מ־90% מהכוח של חמאס".

רייש ציין כי למרות ניסיונות להפחיד את כוחות צה"ל מהכניסה לעומק הרצועה, לוחמיו פעלו בנחישות בכל שלבי הלחימה. "חמאס וכלי התקשורת הישראלית ניסו להפחיד אותנו כדי שלא ניכנס לעזה, אבל כמו שלא נבהלנו מהתעמולה שלהם לפני הכניסה לרפיח, כך לא נמנענו מלהיכנס לעזה... כשנכנסנו לעיר - יצאנו ממנה כך שהם יזכרו עוד הרבה שנים את התמרון הזה. וזה בזכותכם!", כתב.

המ"פ הוסיף כי הניצחון בשטח הוא תוצאה ישירה של מאמץ מתמשך והפקת לקחים מהשלבים הקודמים בלחימה. "למדנו, השתפרנו, חידדנו את השיטה, עברנו מחאן יונס לרפיח, משם לג'באליה, בית חנון ועזה - ובכל מקום הכרענו. שינינו את צורת הלחימה של צה"ל - ויחד הבאנו את הניצחון", כתב.

בסיום דבריו פנה רייש ללוחמיו ולמשפחות הנופלים, "לכו תגידו למשפחות שלכם, לפצועים ולמשפחות הנופלים שההקרבה שלהם לא הייתה לשווא. את תורת הלחימה שפיתחנו ילמדו עוד מאה שנה. מלחמה מנצחים בשטח, לא בחדרי המשא ומתן, ואתם ראיתם את הניצחון בעיניים".

את דבריו חתם בהודיית תודה, "מתוך תודה לה' על הניסים שראינו בעיניים, אנחנו עוצרים לרגע לנשום, לנוח ולהתכונן למערכה הבאה. הגענו לסוף, הגענו לניצחון".