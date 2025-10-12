באנדרטת החץ השחור, במרחק מאות מטרים בלבד מרצועת עזה, מתקיים היום (ראשון) אירוע מרכזי של גרעין “חלוצי עזה” ותנועת נחלה.

האירוע, שהתחיל ב-12:00, נועד להרים קול ציבורי חזק ולדרוש הכרעה ברורה: האם נתקפל, או שנחזור ונקים התיישבות יהודית בחבל עזה. באירוע משתתפים אישי ציבור - חבר הכנסת אושר שקלים מהליכוד, סגנית יו"ר הכנסת חברת הכנסת לימור סון הר מלך וחבר הכנסת צבי סוכות. שני האחרונים יושבי ראש השדולה לחידוש ההתיישבות היהודית בחבל עזה

האירוע מותאם למשפחות: מופעים והפעלות לילדים, אזורי ישיבה ותוכן משפחתי לצד נאומים ושיח ציבורי. מאות משפחות מהגרעין שוהים בשטח מאז יום כיפור, בסוכות ובהיערכות מתמשכת לקראת התיישבות בעזה.

דניאלה וייס, יו"ר תנועת נחלה, מסרה: “העסקה הזו היא כניעה מסוכנת לטרור, שבירת עמוד השדרה של מדינת ישראל. במקום להיכנע לאויב, עלינו להזעיק את הקול הציבורי בקול גדול ולומר את האמת: עזה היא חלק מארץ ישראל, ואסור לוותר עליה. רק חזרה להתיישבות יהודית תחזיר ביטחון ועוצמה לעם ישראל".

צבי אלימלך שרבף, יו"ר תנועת נחלה, הוסיף: “אנחנו עומדים כאן, בשטח. כדי להזכיר לממשלה ולציבור: או שנשוב לעזה בגאון או שנקבל את הכניעה שתסכן את מדינת ישראל ותביא חס ושלום את הטבח הבא. אין דרך אמצע".

הדר פנטהון, נציגת גרעיני ההתיישבות, אמרה: “מאז יום כיפור המשפחות כאן, בשטח, מתוך אמונה עמוקה שזו שעת הכרעה. לא מדובר במחאה בלבד, זו התחלה של מציאות חדשה בשטח".

"האירוע מיועד להבהיר למקבלי ההחלטות ולציבור הרחב שמדובר בהחלטה לאומית, עכשיו זה הזמן להגביר את התמיכה הציבורית בשיבת ההתיישבות בעזה", נמסר.