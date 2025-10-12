סרטון שפורסם ברשתות החברתיות מראה כיצד מאבטחיו של המועמד הדמוקרטי לראשות העיר ניו יורק, זוהרן ממדאני, ממהרים לפנות אותו מכיכר במנהטן לאחר שמפגינים זועמים התקרבו אליו תוך קריאות "אנטישמי".

בסרטון vut נראה נדחק לפינה בכיכר "פולי" במנהטן ביום שישי, לאחר שמפגינים התקרבו אליו תוך קריאות גנאי.

ממדאני, שהביע תמיכה בפלסטינים ואף הודיע כי יעצור את ראש הממשלה נתניהו אם יגיע לניו יורק, נראה בסרטון מוקף על ידי מאבטחיו כאשר קבוצת מפגינים מנסה להגיע אליו. ברקע נשמעות קריאות "אנטישמי", וכן "הוקע את החיזבאללה, הוקע את חוקי השריעה!".

למרות הניסיון של מאבטחיו להדוף לאחור את המפגינים, הם לא נסוגו, והמאבטחים נאלצו לפנות את המועמד הדמוקרטי לראשות העיר במהירות לרכבו. אחד המפגינים הזועמים אף נראה דוחף בחוזקה את מאבטחו של ממאני, שנמנע מלהגיב.

האירוע התרחש לאחר שממדאני נאם בכיכר "פולי" במנהטן כדי להביע סולידריות עם התובעת הכללית של ניו יורק, לטישה ג'יימס, אשר הועמדה לדין בגין הונאה הקשורה להלוואה אותה לקחה עבור נכס בבעלותה בווירג'יניה.

לפני מספר ימים, ב-7 באוקטובר, פרסם ממדאני פוסט בו העביר ביקורת על טבח ה-7 באוקטובר 2023 שביצע החמאס, אך בהמשך הפוסט ביקר בחריפות את "רצח העם שמבצעת ישראל", לדבריו.