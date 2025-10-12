בערב הושענה רבה, לקראת שובם של החטופים הביתה, יוצא לאור סינגל חדש ומרגש המבוסס על הפסוק "ברגע קטון עזבתיך, וברחמים גדולים אקבצך" (ישעיהו נד, ז), אחד מפסוקי הנחמה של הנביא ישעיהו.

את הלחן יצרה פרופ' זהבית גרוס, ראש מרכז סל ון גלדר לחקר ספרות השואה והוראתה בפקולטה לחינוך באוניברסיטת בר-אילן, והביצוע מופקד בידיו של הזמר, היוצר והמעבד עמירן דביר. השיר יוצא לאור בעיצומה של תקופה מורכבת מאז ה-7 באוקטובר ומלחמת "חרבות ברזל", והוא מוקדש לחטופים ובני משפחותיהם, לפדויי השבי, לפצועים, לחיילי צה"ל ולעילוי נשמת הנופלים.

המילים שנבחרו מהדהדות מעבר היסטורי עשיר ומורכב. רבנים נהגו להשתמש בפסוק הזה לאורך הדורות בעתות של משבר לאומי, לרבות לאחר השואה, כדי לחזק ולעודד. פרופ' גרוס, שבמהלך המלחמה עבדה עם אוכלוסיות מפונים מהדרום ומהצפון, פיתחה מודל ייחודי בשם "פדגוגיה של נחמה", המשלב מקורות יהודיים, מיינדפולנס וחשיבה יצירתית, כחלק מתהליך לבניית חוסן נפשי בקרב בני נוער.

את המודל היא הציגה בהרצאות באוניברסיטאות מובילות בעולם, ובהן קורנל, בוקרשט, וינה ואוקספורד. בקרוב צפוי לצאת לאור ספר פרי עטה, שיכלול הצעות מעשיות ליישום המודל בקרב תלמידים ואוכלוסיות חירום.

לדברי גרוס, ההשראה להלחנת השיר נולדה דווקא באירוע בלתי צפוי: "בסוף אוגוסט 2023, במהלך כנס בינלאומי באוניברסיטת גלזגו, שאל אותי חוקר מסין: 'כיצד הצליח העם שלכם לשרוד את השואה ולהישאר מאמין?', וברגע של השראה עלה בזיכרוני הפסוק מישעיהו", שיתפה. "עניתי לו תשובה מקיפה על בסיס הפסוק - ובדרך חזרה למלון, דמעות בעיניי, מצאתי את עצמי מלחינה אותו".

מאז הפך הפסוק לאבן יסוד בעבודתה ובהרצאותיה, במיוחד עם נוער ומפונים. כעת, ערב הושענה רבה, רגע לפני שובם של החטופים, היא מוסרת את השיר לעם ישראל כמסר של נחמה, תקווה ואמונה בקיבוץ גלויות ובגאולה.