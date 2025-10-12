ההורים של איתן מור, רגע לפני השחרור המיוחל חדשות 13

צביקה ואפרת מור, שבנם איתן צפוי להשתחרר משבי החמאס ביממה הקרובה, מספרים על המאבק שלהם שהחל עם היוודע דבר חטיפתו.

כעבור כחודשיים מהשבעה באוקטובר שוחרר החטוף רון קריבוי, שסיפר כי היה עם איתן שלושה ימים בשבי. הוא סיפר למשפחה כי "איתן היה הראשון שניגש אליו, הכניס אותו לעניינים והרגיע אותו. הוא תיאר את איתן כמגדלור של התקווה והאמונה שיצאו משם.

הוא הוסיף כי איתן שימש מתווך בין החטופים לשובים והצליח לשמור על רוח טובה, חרף התנאים הקשים.

העדות הוסיפה למשפחה פרטים חשובים על מצבו: "שאלנו אם איתן דיבר עלינו, והוא סיפר שכן - שהוא שיתף על האחיות הקטנות שלו, על הבית. זאת הפעם הראשונה ששמענו עדות שהוא חושב עלינו שם".

במשך השנתיים שחלפו, המשפחה נאבקת לשחרורו וקוראת שוב ושוב שלא להיכנע לדרישות האויב. צביקה, אביו של איתן, התגייס בעצמו למילואים ואומר: "אני רוצה להיות שותף להציל את הבן שלי. מה שהביא את חמאס לשולחן המשא ומתן ולעסקה זה הלחץ הצבאי".

הם ממקימי פורום 'תקווה' ופועלים להחזרת כל החטופים יחד. "אני מרגישה תקועה", אומרת אפרת, "כי אני רואה את איתן מול העיניים שלי, ומצד שני - המחבלים. אי אפשר להכיל את זה שהם ישוחררו".

בתוך חוסר הוודאות, המשפחה מנסה לשמר את השגרה. נולד אחיין חדש שאיתן לא פגש, והאם חזרה להכין את העוגה האהובה עליו. "זה חיבוק", היא מסבירה, "משהו באוכל שהוא אוהב - זה מאוד אימהי".

בני המשפחה מדמיינים שוב ושוב את הרגע שבו יתאחדו: "פשוט רצים אליו בחיבוק. עדיין אין מילים לבטא, רק להסתכל לו בעיניים ולבלוע אותו במבט".