יצחק הרצוג בכיכר החטופים אבי קנר, מקליט: גדעון ארנולד

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר היום (ראשון) בכיכר החטופים בתל אביב ונפגש עם משפחות חטופים.

בהצהרה שמסר במקום הדגיש את חובתה של ישראל להחזיר את כולם, חיים ומתים, ואת מחויבותו האישית להמשך המאבק.

"אנחנו מתרגשים מאוד, כל עם ישראל מתרגש מאוד. פעימות ליבנו דופקות ביחד בכל רחבי הארץ ובעולם כולו, אין דבר שאנחנו מייחלים יותר מלראות אותם בבית", אמר הנשיא.

הוא הוסיף, "בראש ובראשונה חשוב לי לומר לראות את כולם בבית. מי לשיקום והשיקום יהיה לא פשוט כמו תמיד, ומי לקבר ישראל. זה צריך להיות ציווי עליון שלנו - לראות את כולם בבית, וזה אומר שחמאס חייב למלא את מה שהתחייב לו בהסכם, דהיינו לעשות את מה שצריך ולהחזיר את כולם, את כל המתים הביתה, את כל החללים. זה נושא מאוד רגיש וחשוב שנהיה מחויבים ומכוונים אליו".

בהתייחסו למחיר ששילמה המדינה בלחימה אמר: "בהזדמנות הזאת נחזור ונאמר, יום שישי מיכל ואני הלכנו להר הרצל לחלקה של חללי חרבות ברזל, עברנו בין הקברים בדומיה. אנחנו נזכיר בכל העת לנצח נצחים את מי שהקריב את היקר מכל, נחבק את משפחותיהם באהבה גדולה, נזכור ונזכיר את גבורתם לנצח ונעשה כל שניתן להחלמת הפצועות והפצועים בגוף ובנפש. זה דבר חשוב מאין כמותו".

הנשיא התייחס להסכם ואמר: "חשוב לומר, ההסכם הוא לא פשוט, יהיו בו דברים מאוד כואבים והם כבר כואבים, אבל אנחנו מבינים שזה רגע היסטורי שיכול לתת לנו אופק אמיתי של ותקווה ושינוי במזרח התיכון".

בהמשך דבריו ציין את תרומתו של נשיא ארה"ב למהלך: "אנחנו מצפים בהתרגשות לבואו של הנשיא טראמפ מחר, אנחנו רוצים לראות אותו ולומר לו תודה מעומק הלב, לו ולצוותו על המאמץ העצום, גם למתווכות ולכל מי שנטל חלק והעיקר גם לבנות את השלבים הבאים כדי שנראה שינוי אמיתי בישראל, במזרח התיכון, בעזה ובכל מקום ומקום שיביא לנו שינוי ותקווה אמיתית. שכן יצאנו למלחמה עם שתי מטרות, ושתי המטרות הללו יכולות להתממש בעבודה מדינית ומבצעית נכונה".

את דבריו חתם בתקווה ובברכה: "מי ייתן ובשמחת תורה נשמע בשורות טובות, ישועות ונחמות, אני מבקש להעביר לכל בית ישראל בשמיני עצרת, בשורות טובות".