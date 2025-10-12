ערוץ 7כיפה סרוגהגלריית תמונות: חגיגות שמחת בית השואבה בישיבת מרכז הרבגלריית תמונות: חגיגות שמחת בית השואבה בישיבת מרכז הרבאלפים הגיעו לשמחת בית השואבה בישיבת מרכז הרב בהשתתפות רבנים, תלמידי הישיבה ומשתתפים נוספים שרקדו לכבוד הרגלדביר עמרכ' בתשרי תשפ"ו 12.10.25, 15:12שמחת בית השואבהישיבת מרכז הרבשמחת בית השואבה במרכז הרבצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשיצילום: נעם לוי כובשימצאתם טעות או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו