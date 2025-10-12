בכנסת יתקבל מחר (שני) נשיא ארצות הברית ה-47, דונלד ג'יי טראמפ. בשעה 11 תבשר תרועת חצוצרות על כניסתו של הנשיא טראמפ למליאת הכנסת.

יושב-ראש הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, ראש הממשלה, ח"כ בנימין נתניהו וראש האופוזיציה ח"כ יאיר לפיד ישאו דברים מעל הדוכן בישיבה מיוחדת שתתקיים לכבודו. אחריהם - נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ, ינאם לאומה בפני חברות וחברי הכנסת.

עד כה, נאמו בכנסת שלושה נשיאים אמריקאיים: ג'ימי קרטר (1979), ביל קלינטון (1994) וג'ורג' בוש (2008).

במסגרת ההכנות לביקור הנשיאותי הואר משכן הכנסת בצבעי דגלי המדינות ישראל וארה"ב: כחול, לבן ואדום. הכיתוב במסכים הפנימיים במשכן יופיע באנגלית ובעברית, עם לוגו מיוחד שעוצב לכבוד האירוע. כמו כן, יוקצו לבאים שני מתחמי צפייה בבניין והאירוע יועבר בשידור לוויני לכל העולם.

כביש 1 בין נתב"ג לירושלים צפוי להיחסם לתנועה מחר (שני) עקב ביקורו של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ בישראל. כבישים נוספים ייחסמו באזור הבירה ובתוך העיר. ברכבת ישראל הודיעו כי תנועת הרכבות מנמל התעופה בן גוריון (נתב"ג) ומירושלים תתוגבר. לפי רשות שדות התעופה, השיבושים בכבישים יחלו מהשעה 6:00 בבוקר ועד השעה 14:00.

טראמפ צפוי לנחות מחר בנתב"ג ב-9:20, ומשם לנסוע דרך כביש 1 לכנסת, שם ייפגש עם משפחות חטופים ויישא נאום במליאה. לפי לו"ז שפירסם הבית הלבן, ב-13:00 הוא צפוי להמריא למצרים, לפסגה שמתוכננת להתקיים בשארם א־שייח לצורך חתימה על הסכם סיום המלחמה. ב-17:00 צפויה חזרתו של טראמפ לוושינגטון.

באגף התנועה של המשטרה אומרים כי מחר צפויים "שיבושי תנועה וחסימות בכבישים המובילים לירושלים וברחבי העיר ירושלים. כמו כן, ייתכנו שינויים בהסדרי התנועה בצירים הראשיים המובילים לעיר לפרקי זמן נקודתיים". צפויים חסימות כבישים גם בכביש 16 וכביש 9 (מנהרת הארזים), והכבישים המובילים לכנסת, בהם שדרות הרצל, דרך רבין ואליעזר קפלן. ההגעה לירושלים במכונית תתאפשר רק דרך כביש 443 או כביש 60 (המנהרות), וכביש 395 (מאזור בית שמש).