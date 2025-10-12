זעזוע בישראל בעקבות סרטון חדש ברשתות החברתיות, שבו נראית מסעדה חדשה ברצועת עזה - הנושאת את השם "נובה", כשם פסטיבל המוזיקה שבו נרצחו 378 בני אדם במהלך מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר.

המסעדה ממוקמת על קו החוף של חאן יונס, ולה עמוד פייסבוק המציג תיעוד של תהליך ההקמה, שהחל כבר בחודש ספטמבר - טרם נסיגת כוחות צה"ל מהאזור.

מהפוסטים שפורסמו עולה כי המקום עדיין לא נפתח, אך נראה כי הוא מוכן לפעולה. על פי עמוד האינסטגרם של המקום, המסעדה שוכנת סמוך למתחם של ארגון "רופאים ללא גבולות" בצפון חאן יונס.

הבחירה בשם "נובה" מעוררת תגובות קשות ברשתות החברתיות מצד תומכי ישראל שראו בכך פגיעה בזכרם של הנרצחים.