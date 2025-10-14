אליהו בן ארצי, רכז בארגון צל"ש, יזם בימי חול המועד האחרון תחרות סוכות ייחודית שנולדה כהנצחה אישית ומרגשת לשני לוחמים שנפלו בקרבות השבעה באוקטובר - סרן איתי מאור וסמל רועי ויזר.

בראיון לערוץ 7 הוא מספר כי המיזם החל כרעיון פשוט - תיעוד ובחינה הלכתית של סוכות שצה"ל בונה בשטח - אך קיבל ממד רגשי ואישי. "התחרות נולדה מתוך הרצון להביא לחיילי צה"ל ולעם כולו את האור הגדול שהם עצמם מייצרים כשהם בונים סוכות בכל מקום ובכל וריאציה, כולל כאלה שגם המשנה לא חשבה ולא ראתה", הוא אומר.

לדבריו, לאורך השנים קיבל צילומים של סוכות יצירתיות ממכינות קדם-צבאיות, חיילים בתכנית הדר ופעילים בארגון צל"ש. השנה, מספר בן ארצי, הגיעו תמונות מסוכות שנבנו מגגות שבורים, מבנים הרוסים ועמדות שמירה - לצד שאלות הלכתיות והקשרים יצירתיים. כך למשל, תיאר סוכה שקושטו בה שרשראות מקלעים, מטרות ועליהן שמות האושפיזין.

התחרות הוקדשה לשני תלמידיו לשעבר, מאור וויזר. בן ארצי נזכר כיצד רועי שלח לו תמונת סוכה יצירתית שנה לפני שפרצה המלחמה, בעת שהיה לוחם בגדוד 13 של חטיבת גולני במוצב בקרני שומרון. בהמשך, איתי מאור, תלמיד נוסף, שלח לו תמונה של סוכה בחוף זיקים - וסיפר כי רועי משרת סמוך למקום.

"בשמחת תורה פורצת המלחמה, קיבלתי עדכונים בתפקיד שלי במילואים ומיד חשבתי עליהם כשאני יודע איפה הם", סיפר בן ארצי. "הבנתי שהם נתקלים ראשונים, אבל הייתי בטוח שאיתי יגיב נכון בלי להתבלבל ורועי הוא האיש הנכון להיות שם".

לדבריו, סרן איתי מאור נלחם בגבורה עם חייליו והציל את יישובי יד מרדכי ונתיב העשרה, שם לחם עד הכדור האחרון. סמל רועי ויזר נלחם במת"ק ארז, הציל את רוב חייליו - ונפל בקרב פנים אל פנים מול מחבלים. "שני גיבורים שיצאו מהסוכה, ואנחנו ממשיכים אותם בעוז, בשמחה ובעוצמה", סיכם בן ארצי.

צילום: צל"ש

