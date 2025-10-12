במהלך שמחת בית השואבה, התייחס הרב אליקים לבנון, ראש מוסדות אלון מורה ורב השומרון, למצב הביטחוני בדרום ולמשמעויות הרוחניות של האירועים האחרונים.

הרב לבנון התייחס להרס מחנות הפליטים והפעילות הצבאית הנרחבת, והשווה את המתרחש לתהליך היסטורי: "אנחנו רואים היום בחורבן חבל עזה, ברוך ה'. אמרו לי חיילים שלנו, תלמידים שנמצאים בג'נין, מחנה הפליטים של ג'נין ריק מאדם וחלקו הגדול הרוס. גירשו את כל הנחשים למיניהם. וזה כעין יציאת מצרים". לדבריו, אירועים אלו מסמנים "באמת שלטון של עם ישראל".

עוד לדברי הרב, המצב הנוכחי מבטא את התגשמות חזון הנביאים: "מדינת ישראל הפכה להיות שליט העולם. פחד נוראי נפל עליהם". הרב הסביר כי השליטה תתחיל ב"פחד" ותסתיים ב"אהבה", כפי שמשתקף בתפילות הימים הנוראים: "'ובכן תן פחדך על כל העמים' - בתחילה זה יהיה פחד, אבל אחר כך 'תן כבוד לעמך תהילה ליראיך'. הם לא יעבדו מיראה אלא מאהבה".

הרב לבנון הדגיש כי שליטתה של ישראל בעולם איננה צבאית בלבד אלא רוחנית: "הקב"ה כשהוא ברא את העולם, חשב שצריך להיות עם מיוחד, שהוא בסופו של דבר ינהיג את העולם. לא בכוח הזרוע, במלחמות ובהפצצות, אלא כי כל הגויים יעלו לרגל, לקבל את המרות וההנהגה של עם ישראל".

בהמשך דבריו, התייחס הרב לחשיבות האחדות בעם ישראל, וציין את יוסף הצדיק כסמל לחיבור, שכן "בלי יוסף, ראובן לצד אחד, שמעון לצד אחד, כל אחד מתפזר".

הרב ציין כי המלחמות האחרונות חיזקו את אחדות העם: "אנחנו כבר שנתיים במלחמה, ורואים את התוצאות. עם כל הצרות והקשיים, נבנתה עוד קומה בעם ישראל. בצבא אין שמאל וימין, דתיים ולא דתיים - כולם לוחמים".

בנוגע להסכמים המדיניים ולחזרת החטופים, אמר הרב לבנון: "מצד אחד אנחנו שמחים שהבנים יחזרו לגבולם, אבל אני אומר הקדוש ברוך הוא איתנו, הוא מוביל את המהלכים, ולב מלכים ביד ה'. יעשו הם את ההסכמים ביניהם, והקדוש ברוך הוא יחליט מה יהיו ההסכמים האלה".

הרב חתם את דבריו בפסוקי נחמה מירמיהו: "'מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה ושבו מארץ אויב' זה קיבוץ גלויות. ויש שכר לפעולתך, 'ושבו בנים לגבולם' זה הגבולות של עם ישראל, זה להתחבר. עם ישראל חי".