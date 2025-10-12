ד"ר אלי כרמון, חוקר בכיר במכון למדיניות נגד טרור ומרצה באוניברסיטת רייכמן וחבר בקואליציה לביטחון לאומי, מזהיר בראיון לערוץ 7 מהמעורבות הטורקית בהסכם תום המלחמה עליו חתמה ישראל עם חמאס בתיווך ארה"ב.

"ראינו בחודשים האחרונים מעורבות גוברת והולכת של טורקיה בסיוע קטאר, כולל ניסיון להפעיל את מצרים לטובת האינטרסים הטורקיים. נמסר שכוחות טורקים יצטרפו לכוח הבינלאומי כדי לפקח על הפירוז של עזה מנשקה וגם על העברת הנשק של חמאס לגורם חיצוני", אומר כרמון המסביר את האיום האזורי שארדואן טווה מסביב לישראל.

בדבריו מציין ד"ר כרמון את המדיניות אותה מוביל ארדואן מאז שנת 2006, מדיניות אנטי ישראלית של נשיא אנטישמי, כאשר הוא מנסה להשתלט על מה שנותר מסוריה, לפעול בלבנון ובמקביל לקבל אחיזה צבאית ביטחונית בעזה.

למעשה, אומר כרמון, בכך מיישם ארדואן את התכנית האיראנית. "טורקיה היא מדינה חזקה הרבה יותר מאיראן בהיבט הצבאי, הוא כבר שולט בסוריה ויש לו חדירה לרש"פ תוך ניסיון להשתלט על הר הבית תוך הפעלת התנועה האיסלאמית".

כרמון מזכיר כי טורקיה כבר חתמה על הסכם עם סוריה כאשר תכלית מהלכיו של ארדואן בסוריה היא השתלטות על הבסיסים של הצבא הסורי ובנייתו מחדש של הצבא הסורי כאשר כבר כעת חיילים סורים מתאמנים על אדמת טורקיה וכאשר ארדואן מנסה לחדש את ההגנה האווירית הסורית לאחר שזו הושמדה על ידי ישראל.

היעד לפי שעה הוא מניעת מתקפה ישראלית, כלומר הגנה, ואולם כאשר המשטר הטורקי נאבק כלכלית בישראל, מונע מאניות תנועה בנמלים שלו, אוסר על מטוסים צבאיים או כאלה החשודים בעיניו כצבאיים לעבור בשטחם, מחרימים את ישראל בכל זירה, פועלים לאיחוד כוחות ערבי נגד ישראל, פועלים למנוע חיפושי גז ישראליים וחותמים על הסכם עם לוב על מנת לסגור את המים הכלכליים של ישראל, כל אלה מלמדים שהמגמה הטורקית היא רחבה הרבה יותר מאשר הסתפקות בהגנה.

"אם הם יהיו חלק מהכוח הצבאי בתוך עזה וארדואן יקבל אפשרות להשתמש בחברות הבניה הטורקיות בכסף קטארי לבניית תשתיות עזתיות מחדש, אם הוא יהיה אחראי לפירוז הרצועה אנחנו נראה את חמאס נשאר אלמנט רציני בתוך עזה, ולטווח רחוק זה איום נוסף מעבר לאיום הסורי", אומר כרמון ומזכיר כי בתוך ישראל מימן ארדואן "את המורביטון והמורביטאת, גורמים איסלאמיסטים בירושלים שנועדו להפריע ליהודים בעליה לכותל המערבי. הם קיבלו 63 מיליון דולר מהשלטונות הטורקיים כדי לקדם את המטרות האלה". זאת לצד המאבק להשתלטות על הר הבית, "אלה לא דברים של מה בכך".

כרמון מזכיר כי "דו"ח נגל, שמדבר על ההתעצמות הצבאית העתידית של ישראל, מגדיר את טורקיה כסיכון ביטחוני משמעותי לישראל". לטעמו ישראל הייתה צריכה לאפשר את הכנסת המצרים והסעודים למיזם השליטה על הרצועה, אך במקביל לדרוש שטורקיה וקטאר יהיו מחוץ לכך. הטורקים, הוא מוסיף ומעיר, פועלים לבלימת המיזם היבשתי אמריקאי לשינוע גז מהודו והאמירויות דרך ישראל לאירופה. את הנתון הזה ניתן ונכון היה להניח על שולחן הדיונים עם אנשיו של טראמפ. "זה החזון האימפריאליסטי ניאו עותומאני של ארדואן".

בהמשך דבריו מזכיר ד"ר כרמון כי גם האחים המוסלמים במצרים חששו מהמעורבות הטורקית החתרנית בענייניה הפנימיים של מצרים.

"טורקיה נכנסה ברגע האחרון לסיפור שלחרור החטופים. פתאום התברר שטורקיה קשורה לשתי הקבוצות שמחזיקות בחטופים שלא היה קשר איתם. על סמך זה צריך לתת להם תפקיד בעזה? כולם מבינים את הקונטסט הניאו עותומאני של ארדואן שמציג את עצמו כסולטן ומנהיג האחים הסונים בעולם המוסלמי נגד השיעים".