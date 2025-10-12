סגן הרמטכ"ל בעבר, האלוף במיל' עוזי דיין, מתייחס בראיון לערוץ 7 ליתרונות והחסרונות הביטחוניים והצבאיים בהסכם שנחתם עם חמאס על תום המלחמה.

"היתרון הראשון והגדול של המתווה הזה, יתרון שבגללו אני תומך במתווה, הוא שהחטופים החיים מגיעים תחילה, ועוד נראה מה קורה עם החללים", אומר דיין ומציין כי מדובר ב"יתרון שמביא אתו גם שינוי ממצב שבו היינו במקום שבו אותנו מגנים, מסתבר שהחמאס הוא זה שלוחצים עליו לקיים את השלב הראשון".

בדבריו מקפיד דיין להגדיר את החללים שבידי חמאס 'נרצחים' וזאת על מנת שלא להסיר מעל חמאס את האחריות המוטלת עליו להירצחם, בניגוד לביטויים אחרים.

מנגד מוסיף האלוף במיל' דיין ומציין כי למתווה גם מספר חלקים בעייתיים, והראשון שבהם הוא שחרור המחבלים. לדבריו, לו הוא היה נדרש להצביע בעד או נגד העסקה היה תומך בה אך זאת בלית ברירה ורק משום הכישלון הגדול שהוביל למציאות קשה שכזו, מציאות של חטופים רבים כל כך המוחזקים בידי חמאס. עם זאת הוא מדגיש כי נכון להבהיר שאין מדובר בחנינה אלא בחשבון שנותר פתוח, ואת המשוחררים היה מעביר למדינות רחוקות ככל הניתן. באשר לטענה לפיה שליחתם של המחבלים המשוחררים הרחק מקשה על גורמי הביטחון לשים עליהם עין מפקחת, אומר דיין כי הוא מבין את הטענה אך לא מקבל אותה, ולתפיסתו גירוש רחוק ככל הניתן מהווה גם סוג של עונש, גם אם שולי ביחס למעשיהם של המחבלים.

באשר להשארת התיק פתוח מול כל אחד מהמשתחררים, רומז דיין מניסיונו בעבר ומספר: "באירועי המנהרה, הייתי אז אלוף פיקוד מרכז, ויחד עם השב"כ סימנו את כל השוטרים הפלשתינים שירו באירועים, בלי לבדוק אם פגעו או לא, ואחר כך הלכנו והתחשבנו עם כל אחד ואחד מהם. לא השארנו שום תיק פתוח. זה בידינו לעשות ולפעמים קל יותר לעשות זאת במדינות אחרות".

עוד הוא מציין בהקשר זה את הצורך בתיקון החוק בישראל, כך שלא יתאפשר לשחרר מספר רב כל כך של מחבלים. על פי דו"ח שמגר ניתן לשחרר מחבלים אחדים, כלומר בין ארבעה לשבעה, עבור כל חטוף ולא מעבר לכך. כמו כן הוא סבור שיש להעביר את העיסוק בסוגיה זו מידיו של ראש הממשלה ובכך למזער את הלחץ הפוליטי המופעל עליו.

סוגיה בעייתית נוספת היא סוגיית פירוק החמאס מנשקו והסרת האיום הביטחוני מישראל, אך לדבריו כשם שהשבת כלל החטופים הייתה נראית משימה בלתי אפשרית, כך גם נכון לומר על אתגר זה הנראה כעת כבלתי אפשרי ואולי בדרך כזו או אחרת יתאפשר בעתיד.

בהמשך השיחה עמו מתייחס האלוף במיל' דיין לוועידה בשארם א-שייח' אליה לא הוזמנה ישראל ומנגד גם חמאס לא הוזמן, כאשר לכל הנוכחים בועידה אינטרס משלהם לעצם הגעתם, החל מיפן ועד טורקיה, וכך גם אינטרס מדוע לא לערב את ישראל באירוע בשל הדרישות הביטחוניות שהיא תציב כראשונות במעלה.