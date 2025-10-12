אייל אשל, אביה של התצפיתנית רוני אשל שנפלה בבסיס נחל עוז בשבעה באוקטובר, הגיע לתמוך במשפחות בכיכר החטופים ושוחח עם ערוץ 7.

"באתי לפה במיוחד כי זה מקום שיקר לי. יש כאן אנשים יקרים וטובים שנתנו לנו את החיבוק ואת המעטפת בימים שרוני שלנו הייתה נעדרת. אני שמח שמחה שמהולה בעצב כי הפסדנו מאות חללים", אמר אשל.

ההצהרות בקשר לניצחון על חמאס מעוררות ביקורת מצידו. "הכל ריק מתוכן, כי ברור לי שחמאס לא מורתע ולא ברור לי איך נגייס את כל הכוחות בשביל החללים שעדיין שם ולא חזרו. אני רוצה לקוות שטראמפ לא יעזוב אותנו, שייקח עליו את המשימה להכריח את ראש הממשלה בנימין נתניהו להקים ועדת חקירה ממלכתית".

באותה שבת שחורה רוני הייתה בבסיס וכבר מהשעה ארבע בבוקר הייתה במשמרת בחמ"ל. בשעה 06:29 הבחינה בכניסה של מחבלים דרך כמה נקודות בגדר והזעיקה כוחות.

היא פעלה בקור רוח ובמקצועיות ובמשך שעות המשיכה להעביר דיווחים ולהזעיק כוחות, עד אשר המצלמות כבו והיא לא יכלה יותר לראות את המתרחש.

בשעה 09:27 הספיקה להתכתב עם אימה. היא הרגיעה אותה שהכול בסדר וביקשה לא לדאוג לה. ההודעה האחרונה של רוני לאימה הייתה "אימא אני בסדר, לא לדאוג לי, אני גם אוהבת אותך", מלווה בארבעה לבבות אדומים.

באתר יזכור נכתב כי התנהלותה המופתית של רוני הפכה לסמל של גבורה, של תושייה ושל קור רוח - שלה ושל חברותיה התצפיתניות.