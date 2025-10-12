ילד כבן 8 נפצע (ראשון) באורח קשה לאחר שהחליק עם ילד נוסף בעת שרכבו על בימבה במורד רחוב ביישוב אלון מורה.

חובשים ופרמדיקים של מד"א, בשיתוף כוח רפואה של צה"ל, העניקו לו טיפול רפואי מציל חיים.

הילד פונה במסוק מד"א-הצלה אייר לבית החולים בילינסון כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלות בראש ובגפיים התחתונות. ילד נוסף שהיה עמו נפצע קלות ולא נזקק לפינוי.

חובש מד"א ישראל ארבוס, סיפר: "שני הילדים רכבו על בימבה במורד רחוב, איבדו שליטה והחליקו. אחד מהם שכב על הכביש כשהוא מעורפל הכרה וסובל מחבלות משמעותיות בגופו. בשיתוף פעולה עם כוחות הרפואה של צה"ל, הענקנו לו יחד טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים במסוק צבאי כשמצבו יציב. הילד השני נפצע קלות ולא נזקק לפינוי לבית החולים".