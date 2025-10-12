צוותי המרכז הלאומי לרפואה משפטית של משרד הבריאות נערכים לזיהוי החללים שיושבו מעזה, ולחקירת נסיבות מותם.

במשרד הבריאות מגדירים את האירוע כשליחות לאומית בעלת משמעות עמוקה - אחד התהליכים הרגישים והמורכבים ביותר במערכת הבריאות הישראלית.

ההיערכות כוללת עשרות מומחים מענפים שונים - רופאים משפטיים, אנתרופולוגים, מומחי DNA, רדיולוגים, טכנאי מעבדה ורופאי שיניים - הפועלים בתיאום עם צה"ל, הרבנות הצבאית, משטרת ישראל ומשרד הדתות. המטרה: לזהות כל אחד מהחללים בוודאות מוחלטת, לחקור את סיבת מותו ולאפשר למשפחה פרידה מכובדת וודאות מלאה.

ד"ר חן קוגל, מנהל המרכז, מוביל את ההיערכות המקיפה שמבוססת על ניסיון רב שנצבר מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל. "אנחנו רואים בזיהוי החללים ובקביעת סיבת מותם משימה לאומית. זהו תהליך מדעי מוקפד המשלב דיוק מקצועי עם רגישות אנושית עמוקה", אמר.

במרכז יופעל מערך מקצועי רחב בראשות ד"ר ריקרדו נחמן, מנהל היחידה לרפואה משפטית קלינית, ובשיתוף אגף המעבדות בראשות ד"ר נורית בובליל ומחלקת הרדיולוגיה הפורנזית של ד"ר אלון קריספין. כל חלל יעבור סריקת CT מלאה, בדיקה רפואית-משפטית, בדיקה דנטלית ובדיקות DNA מתקדמות - לרוב בשתי שיטות שונות, כדי להבטיח ודאות מוחלטת בזיהוי.

במקרים שבהם מצב הגופה יקשה על הזיהוי, תיערך עבודת אינטגרציה בין תחומי מומחיות שונים - ביולוגיה, דימות, אנתרופולוגיה ורפואה משפטית - עד להשגת זיהוי ודאי. המרכז שואף להשלים את תהליכי הזיהוי בתוך שעות עד ימים, בהתאם למצב השימור של הגופות, כדי למסור למשפחות תשובה בהקדם האפשרי.

לאחר קבלת הוודאות, התוצאות יועברו למשרד הבריאות ולגורמי מערכת הביטחון, והמשפחות יעודכנו באופן אישי. לאחר מכן תתאפשר קבורה על פי רצון המשפחה ונהלי צה"ל. במרכז מדגישים כי גם לאחר סיום הזיהוי, הצוותים - כולל עובדות סוציאליות - ילוו את המשפחות ויספקו הסברים ותמיכה רגשית לפי הצורך.