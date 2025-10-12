רותי גרינגליק, אימו של שאולי ז"ל שנפל בקרבות נגד מחבלי חמאס בעזה, פרסמה בחשבון האינסטגרם שלה מסר למשפחות החטופים לקראת שובם הצפוי של יקיריהם הביתה.

“כששאולי חזר מדרום אמריקה אחרי חודשים רבים של טיול, כל שדה התעופה שמע את הלב שלי רוקד. הייתי מתה להיות עכשיו בין האימהות שיקבלו את הבן שלהן בחזרה. אני אמא של שאולי - והוא כבר לא יחזור", פתחה גרינגליק.

היא הפצירה במשפחות החטופים שלא לחוש רע ברגעי השמחה שנכונו להן. “אני יודעת שאם הייתי מחכה לו שנתיים בידיעה הנוראית הזאת שהוא חטוף - אף אחד לא היה מצליח לצנן את השמחה והאושר שלי כשהיה חוזר. לא מבקשת מההורים לא לחגוג, לא בשקט ולא בקול. תחגגו! זה לא על חשבוני או על חשבון שאולי”

האם השכולה הוסיפה: “גם ככה השמחה הזאת כל כך מורכבת בתוך הלב של כל אמא. תחגגי עם כל הרסיסים שנהיו מהלב שלך בשנתיים האחרונות. כרגע את משוחררת מלדאוג לי. זה בטח מורכב וזה בטח כואב בלב - אבל עכשיו זה הזמן שלך לחגוג ולהיות אסירת תודה על זה".