בהר הרצל שבירושלים הובא היום (ראשון) למנוחות רב-סמל ראשון במיל' שמואל גד רחמים, שנפטר אתמול מפצעיו לאחר שנפצע קשה מפיצוץ רימון במוצב בחאן יונס ביום שלישי שעבר.

רחמים, לוחם בגדוד 7015 בחטיבה הדרומית, נפצע לצד שני לוחמים בתקרית הקשה שאירעה בציון שנתיים בדיוק לטבח 7 באוקטובר, והוא החלל ה-2,000 בקרב חיילים ואזרחים מאז אותו היום.

בן 31, הוא הותיר אחריו הורים, שני אחים ואחות.

"קודם כל, תודה לבורא עולם שזכינו אני ובני משפחתי לגדל את שמואל הקדוש והצדיק", ספד לו אביו איציק, שהודה לכל מי שהתפלל לרפואת בנו: "רוצה להודות פה לכל בני ובנות ישראל שהתפללו, ובאמת התרגשתי, מכל ליבם לרפואתו. עם כל זאת מה שנגזר שהוא נפטר מאיתנו, ואנחנו מברכים ברוך דיין האמת".

אמו ענת ספדה גם היא בכאב: "שמואל שלי, ילד אהוב, האור שלי, אני עומדת כאם ולא מאמינה שאני נפרדת ממך. כל מה שאני רוצה זה חיבוק אחד, שיחת טלפון. חיים שלי, השארת לי חלל גדול, קשה לי להאמין שלא אקבל ממך עוד שיחת טלפון, ותיכנס הביתה באנרגיות שיא וחיוך ענק על פניך היפות, כאילו לא חזרת מלחימה קשה בעזה. תמיד אמרת לי 'אל תדאגי אמא, אני שומר על עצמי'. ילד אהוב שלי, אני לא מאמינה".

עוד סיפרה כי שמואל תמיד אמר שלא יחזור מהלחימה עד שאחרון החטופים חוזר: "מהיום הראשון ב-7 באוקטובר יצאת והבטחת שלא תפסיק להילחם עד שאחרון החטופים יחזור. כל כך סימבולי שב-7 באוקטובר אחרון נפצעת, והיום - החטופים חוזרים, ואתה לא זוכה לרגע הזה שלמענו נלחמת".

אחיו אלי ספד לו בבכי, "אח יקר שלי, אהבה שלי, קרן האור של אמא ואבא, הלוואי שהקדוש ברוך הוא יאחד את כולנו גם ברגעים שהם לא כאלה. ילד יקר, נסיך שלי, אהבתי אותך יותר משאהבתי את עצמי, כל הזמן אבא שאל אותי 'איך שמואל? רק תראה שהוא בסדר'. חיים שלי, נסיך שלי, עולם, החטופים חוזרים ואתה לא רואה את זה. זה מה שחלמת. אני מבטיח לך להיות חזק תמיד, אני אוהב אותך מאוד".

אחותו עדן ספדה לו אתמול: "כולם מכירים אותך עכשיו. כמה טוב היית, הכי יפה בעולם". עם תמונה של שניהם מיום חתונתה שהתקיימה לאחרונה כתבה: "הכי טוב, הכי יפה, הכי חכם, הכי אחי בעולם".