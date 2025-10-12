אני הילה אישתו של לוחם גיבור מכוח 100 שנאשם עם חבריו הלוחמים בפרשת שדה תימן בעקבות עלילות שווא של מחבל.

כואב לי לראות איך האויבים שלנו משתחררים וזוכים לרחמים, בזמן שהלוחמים שלנו - אלה שהגנו בגופם ובנפשם על כולנו - עומדים לדין עקב תלונה מבושלת של מחבל ונאלצים להיאבק על צדק בסיסי.

המערכת שאמורה להגן עליהם היא זאת שרודפת אותם.

חמי היקר ואחיו הי"ד נרצחו בפיגוע על ידי מחבלים רוצחים ארורים והרוצחים האלה שוחררו בעסקת שליט, חזרו לטרור ושוחררו שוב בעסקת החטופים האחרונה!

אנו כמשפחה שכולה ממשיכים לשלם את המחיר גם היום. לא במלחמה, אלא בעוול שמסרב להיגמר!

אנו מלאי שמחה על שובם של אחינו ואחיותנו הביתה ומודים על כך שזכינו להיות חלק מהשבתם למרות המחיר האישי היקר שאנו משלמים.

כיהודייה בארץ ישראל, הדבר הכי מתבקש והכי הגיוני הוא שברגעים כאל,- שמשחררים את גדולי אויבנו והם זוכים לרחמים למרות הדם על הידיים שלהם, נשחרר ונחון קודם כל יהודים שמואשמים בגלל המצב הביטחוני שמתרחש בארץ.

בטח ובטח לוחמים שיצאו להגן על כולנו ותפרו להם תיק במהלך המלחמה שמתפורר לאט לאט עם הידהוד בכל העולם על מעשים שלא היו בכלל!

רצחו את חמי היקר הי"ד, אני לא אתן שירצחו גם את הנפש של בעלי, בעקבות הפרשה המבושלת הזאת.

מתי יגיע "המבוגר האחראי" שישים סוף לפרשה ההזויה הזאת? השפילו, הוקיעו, שיקרו והתעללו בלוחמים היקרים- מתי מישהו יקום ויגיד "עד כאן"?

הכותבת היא רעייתו של לוחם מילואים מכוח 100 שנעצר בפרשת שדה תימן