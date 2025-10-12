מחלק עיתונים מקומי בישוב כוכב השחר גרם ביום שישי האחרון לאזעקה שהתריעה על חשש לחדירה.

האזעקה החזיקה את תושבי היישוב נצורים בבתים כשלוש שעות. בסופו של האירוע התברר שהדמות החשודה שדווחה הייתה מחלק עיתונים שמוכר לחלק מהתושבים.

לפני השעה 06:00 בבוקר הופעלו האזעקות ביישוב בעקבות דיווח של תושב על דמות חשודה סמוך לביתו. פיקוד העורף הורה מיד לתושבים להיכנס למרחב המוגן, לסגור היטב את הדלת ולשבת מתחת לקו החלונות.

בדובר צה"ל נמסר באותו יום כי התקבל דיווח על חשוד שניסה לפרוץ לבית ביישוב. כוחות צה"ל מחטיבת בנימין הוקפצו למקום וביצעו סריקות יסודיות יחד עם כיתת הכוננות וגששים.

רק סמוך לשעה 08:10 הודיע פיקוד העורף כי הוסר החשש מחדירה ליישוב. לאחר תחקור האירוע התברר שהדמות החשודה הייתה מחלק עיתונים מקומי.

בכיתת הכוננות הודו אז לכוחות הביטחון ולמתנדבים שפעלו באירוע, וציינו כי "חשוב להמשיך לפעול לפי הנהלים - להישאר בממ"ד, לכבות אורות ולהישמע להנחיות עד לסיום האירוע".

אחד התושבים מתח ביקורת על התנהלות הכוחות באותו יום, ואמר "כשלוש שעות היינו נצורים בבתים, וזה מיותר כשמדובר היה באדם מוכר שמחלק עיתונים".